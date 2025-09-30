Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, svou matku vážně zranil. K činu se přiznal. Trest si odpyká v detenčním zařízení.
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, míří do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)

Státní zástupce Vladimír Jan při čtení obžaloby.
Obžalovaný se hájil tím, že byl v době činu ve stavu změněného vědomí, znalci to vyloučili a navrhli zabezpečovací detenci, protože je podle nich nebezpečný pro společnost. Soudkyně čte odůvodnění, zatím není jasné, jestli bude rozsudek pravomocný.

Tragédie se stala v rekreační chatě koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven. Podle obžaloby jí pachatel hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a ženě zasadil nejméně 18 ran. Jen naprostou náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zemřela.

Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna, který mu zasadil nejméně 30 ran, nepřežil. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. I ten zemřel po sedmi ranách nožem na místě.

Znalci dospěli k jednoznačnému názoru, že žádnou duševní chorobou obžalovaný netrpí, jde pouze o člověka s poruchou osobnosti, konstatovala soudkyně Vladimíra Kodatová.

„Není nemocen, má pouze vadu osobnosti, lze s tím pracovat, ale není to ovlivnitelné léčením,“ uvedla soudkyně.

Útoky byly podle znalkyně velmi surové, obžalovaný matku napadl ve chvíli, kdy se nemohla bránit. Útok se podle soudkyně vymykal běžným vraždám provedeným nožem.

O mimořádné surovosti a brutalitě obžalovaného svědčí mimo jiné to, že nezletilý a jeho děda měli chodidla od krve, museli se v ní tedy pohybovat, řekla soudkyně. Muž neprojevil žádnou lítost.

