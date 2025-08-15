Pachateli, který se rovněž dopustil trestného činu výtržnictví, neboť útok provedl na veřejnosti za přítomnosti svědků, hrozilo až 18 let odnětí svobody. Udělený jedenáctiletý trest navrhovalo státní zastupitelství, zejména vzhledem k doznání viny během hlavního líčení, a ztotožňovala se s ním i obhajoba.
Čtvrteční rozsudek Městského soudu v Praze je pravomocný, obě strany se na místě vzdaly práva na odvolání. Odsouzený rovněž musí uhradit zdravotní pojišťovně finanční škodu ve výši 124 238 korun.
Oba muži se podle soudu ve Vrchlického sadech před pražským hlavním nádražím nejdříve vzájemně napadli. Jako první přitom zaútočil poškozený, který Michala Kešela zasáhl pěstí do nosu a způsobil mu drobné krvácení.
To byl moment, kdy Kešel zvýšil intenzitu svých úderů a vytáhl zavírací nůž. „Obžalovaný hájil své jednání tím, že byl v afektu poté, co ho poškozený udeřil,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí městského soudu Barbora Bílková.
Třemi silnými ranami nožem pak Kešel své oběti způsobil zranění na hrudníku a paži. Fatálním byl pro poškozeného zásah do hrudníku v oblasti srdce.
Vážně zraněný muž se snažil před ozbrojeným soupeřem uprchnout a volal o pomoc. Kešel ho pronásledoval až do Opletalovy ulice, kde poškozený zkolaboval u zaparkovaného auta. Zde ještě obžalovaný do oběti kopal a mlátil ji pěstmi do hrudníku.
Zatímco bezvládnému muži se snažili pomoci kolemjdoucí svědci, Kešel situaci přihlížel a z místa utekl, aby se brzy zase vrátil.
Záchranka zraněného odvezla do nemocnice na Vinohradech, kde ho však udržet naživu nedokázali. Oběť zemřela na následky bodných zranění v důsledku zakrvácení levé horní dutiny a poranění levé komory srdeční.
Michal Kešel již byl v minulosti opakovaně trestán, mimo jiné za výtržnictví. Naposledy v roce 2022, tehdy byl odsouzen k dvanáctiměsíční podmínce se zkušební dobou 36 měsíců. Ta mu měla vypršet letos v listopadu, vraždy se tedy dopustil ještě ve zkušební době.