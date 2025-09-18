Dvojnásobný vrah prodavaček z Hradce byl při útoku příčetný, hrozí mu 10 let

Krajští kriminalisté navrhli státnímu zastupitelství obžalovat mladíka z dvojnásobné vraždy. K útoku došlo 20. února v prodejně Action v obchodní zóně u městského okruhu v Hradci Králové. Pachatele policie zadržela už po 10 minutách asi kilometr od místa činu. Hned druhý den soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.
„V případě pravomocného odsouzení hrozí mladistvému trest odnětí svobody na 10 let, což je nejvyšší možný trestní postih v rámci platné právní úpravy pro osoby mladší osmnácti let,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let. Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů nakonec obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.
Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.
„Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ uvedl dříve kriminalista Roman Popiolek. Dodal, že chlapec byl samotář a v minulosti neměl problémy se zákonem.
Policie přizvala k vyšetřování znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Ten potvrdil, že mladík byl v době činu příčetný a odpovědný za své chování. Testy na alkohol a drogy byly také negativní.
Mladík po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. U výslechu si pak na policisty stěžoval. Zadržení proto zkoumala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
„Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluví GIBS Ivana Nguyenová.
Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku a inspekce proto případ odložila.
Tragédie pohnula občany Hradce Králové. Město spolu se společností Action Retail Czech založili veřejnou sbírku, ve které se za dva měsíce sešlo 2,87 milionu korun. Hradec Králové přispěl půl milionem, stejně tak Královéhradecký kraj. Firma Action na závěr celou darovanou sumu, původně 1,45 milionu korun, zdvojnásobila.
„Částku město rozdělí na dvě poloviny, každá z nich bude zaslána rodinám obětí. K odeslání vybrané finanční pomoci by tak mělo dojít zhruba v polovině tohoto měsíce,“ sdělila v květnu mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.