Gang si podle šéfa pražské mordparty Aleše Stracha tipoval staré lidi kvůli loupežím a na území Česka se dopouštěl jak majetkové, tak i násilné trestné činnosti. Dva členové skupiny jsou mladiství.
Dvojici z tohoto gangu policie zatkla v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Další pětice podezřelých se aktuálně nachází v Rumunsku a Maďarsku, odsud se následně převezou do Česka.
„Vražda českého seniora byla obzvláště surová a trýznivá, z toho důvodu zadrženým hrozí i výjimečný trest odnětí svobody,“ sdělila policejní mluvčí Kristýna Zelinková s tím, že pět dalších členů gangu v Česku obviní z loupeže, zatímco dva jsou obviněni z vraždy i z loupeže.
Násilnou smrt osmdesátiletého muže vyšetřovali policisté v srpnu. „Při prvotním šetření si policisté na místě povšimli vypáčených vstupních dveří, z čehož bylo patrné, že do domu někdo vnikl násilím. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých pokojích domu bylo množství poházených a evidentně prohledávaných věcí, pojali kriminalisté podezření, že motiv tohoto násilného činu byl zejména zištný,“ dodala k případu Zelinková ve čtvrtek.
Podle tehdejších informací serveru Blesk policisté nalezli oběť v domě svázanou. Případ vyšetřují kriminalisté z prvního oddělení.
Gang řádil i v dalších zemích střední a východní Evropy. Přepadávali osamělé seniory v Maďarsku a v Rumunsku, které si podle policistů důkladně vytipovali.
Podle Zelinkové rumunští, maďarští a čeští policisté v součansosti prověřují jaké další zločiny gang spáchal v jednotlivých evropských státech.
„Kriminalisté zjistili, že se jedná o organizovanou skupinu, která páchá násilnou i majetkovou trestnou činnost, a to jak na území České republiky, tak i v sousedních zemích. Díky perfektní spolupráci s maďarskými a rumunskými kolegy bylo zadrženo celkem sedm mužů, cizí státní příslušnosti, z čehož dva jsou mladistvého věku,“ podotkla policejní mluvčí.
Zadržení policisté plánovali tak, že k němu došlo na všech územích a ve stejnou dobu, aby se zabránilo možnému útěku a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými podezřelými.