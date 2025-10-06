Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Policie byla poprvé upozorněna kolem 16. hodiny ohledně nalezení ženy bez známek života v bytě v ulici Katusická. Při prvotním ohledání místa činu policie zjistila, že žena nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali kriminalisté z 1. oddělení, kteří po krátké době přišli na stopu muži, který se ukrýval v jednom z bytů poblíž místa činu. Na místě byl podezřelý zadržen
Muž byl následně převezen na policejní stanici k provedení dalších úkonů trestního řízení. Celý případ byl poté detektivy kvalifikován jako trestný čin vraždy.
