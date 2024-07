Muž, který zavražděnou pohřbil na dně přehrady, přijal vinu. Zabíjel kvůli autu

Obžalovanému muži hrozí 15 až 20 let vězení za vraždu ze zištného důvodu, možný je také výjimečný trest. Stíhaný byl ve vazbě od loňského září, kdy jej policisté zadrželi skrývajícího se ve sklepě ve zmiňované vile v Jevanech. U soudu pak obžalovaný přijal vinu, nesouhlasí ale s výší trestu. Svého činu podle obhájce hluboce lituje. O podrobnostech vraždy informoval policii už dříve otec obžalovaného, partner zavražděné.

Podle státního zástupce obžalovaný ženu několikrát udeřil do hlavy, což vedlo k vnitřnímu krvácení. S kombinací s řeznou ránou na krku nastalo úmrtí během několika málo minut. Tělo zavražděné obžalovaný poté rozřezal a spolu se svým otcem odvezl na most, ze kterého tělo shodili do přehrady. O podrobnostech tohoto skutku obžalovaný nechtěl hovořit, rozčtvrcení ženy prý proběhlo v afektu. Z bankovního účtu zavražděné si později přivlastnil více než 1,5 milionu korun.

Z majetku zesnulé navíc odcizil vertikální štípač v hodnotě 20 tisíc korun, který později prodal a automobil značky Citroen. Právě neochota ženy svolit k prodeji tohoto vozu měla být motivem pro vraždu. Obžalovaný u soudu zmínil hádku, která vznikla kvůli sporům ohledně výše nájmu.

Zajímavé na případu bylo i zjišťování místa, kde se rozřezané tělo nachází. To se povedlo díky dvěma služebním psům. Psi Pita a Akim jsou specialisté na vyhledávání mrtvol a těla dokáží ucítit, i když se nachází hluboko pod vodní hladinou. To byl i tento případ. Pita a Akim se nacházeli se svým psovodem na člunu, hlasitým štěkáním pak dokázali označit místo, kde byla mrtvola odhozena. Ta se přitom nacházela 44 metrů pod vodní hladinou.