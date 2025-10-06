Předseda senátu Petr Mráka uložil šestadvacetiletému muži úhrnný trest 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou nejen za vraždu, ale také za pokus těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví.
Rozsudek není pravomocný. Žalobkyně i obhájce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.
„K jednání se obžalovaný přiznal. Poté, co viděl poškozenou, byl zklamán. Očekával osobu jiného vzhledu. Poškozená se začala zřejmě rozčilovat a obžalovaný opět vybouchl a začal ji rdousit,“ řekl předseda senátu Mráka.
„Na jeho jednání mohly mít vliv zmíněné zakázané látky, které užíval. Byl si přitom vědom, že tyto látky mění jeho chování, schopnost se ovládat. Byl si vědom, jaké to může mít důsledky a že je více agresivní. Podmínky pro uložení výjimečného trestu však nebyly splněny. Trest 18 let se nám zdá adekvátní,“ zhodnotil soudce.
Podle žalobkyně bezprostřední příčinou smrti poškozené bylo udušení. „Dne 23. listopadu 2024 po desáté hodině večer obžalovaný na posteli v garsoniéře fyzicky napadl poškozenou. Nejdříve jí klekl na hrudník a oběma rukama škrtil. Žena v bytě od 18. listopadu provozovala prostituci. Na internetových stránkách, zabývajících se prostitucí, vystupovala pod přezdívkou Nana,“ uvedla při pondělním hlavním líčení státní zástupkyně Lenka Faltusová.
Obžalovaný podle spisu poškozené okolo krku třikrát omotal černý USB kabel a silně zatáhl. Dále jí posypal obličej a horní část trupu přípravkem Fredy, tedy krystalickým čističem odpadů s obsahem hydroxidu sodného. Cílem bylo zničit stopy, které by vedly k jeho dopadení.
Byt prohledal, podle spisu šel po penězích, odcizil dva kusy čokolády, dva mobily, klíče od bytu a notes.
Obhájce obviněného muže Jiří Šlenc už v listopadu uvedl, že klient se k činu přiznal. Podezřelého zadrželi v Pardubicích asi po 48 hodinách od oznámení o nálezu mrtvého těla. Zásahová jednotka ho překvapila při nastupování do auta.
Podle policistů spáchal vraždu zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Hrozí mu 15 až 20 let nebo trest výjimečný.
Hledal cokoli k zahlazení stop
„Právní kvalifikaci rozumím, zčásti jsem ochoten přiznat vinu. Škodu jsem ochoten uhradit. Ale nebudu prohlašovat vinu,“ řekl Tomáš Suchánek při výslechu u pondělního přelíčení, kam ho eskorta přivedla z vazby.
Suchánek je původem z Nového Bydžova, před činem pracoval jako zámečník. Dříve byl soudně trestán za křivé svědectví, nic jiného v rejstříku nemá.
28. listopadu 2024
„Chtěl bych opravit první výslech na policii. Když jsem byl ve vazbě, tak jsem si to pročítal. Nejsem si vědom, že bych řekl, že jsem hledal peníze. Uznávám, že jsem hledal, čím bych zamaskoval stopy. Uvědomil jsem si totiž, že jsem zabil člověka, zazmatkoval jsem a hledal cokoliv, čím bych to zakryl,“ prohlásil při výslechu.
Telefony a notes údajně odnesl proto, aby policie nepřišla na jeho číslo. „Mobily jsem si nenechal, ale vyhodil do řeky, aby na mě nepřišli,“ připustil.
„Proč jste bral čokoládu?“ ptal se obžalovaného předseda senátu Petr Mráka. „Vzal jsem prostě všechno, co bylo na stolku,“ uvedl muž.
Soudce se také dotazoval, proč použil čistič. „Aby nenašli moje DNA na krku. Poškozená už nejevila známky života, bylo to asi deset minut po činu. Přemýšlel jsem, co budu dělat, a rozhodl se to zakrýt,“ řekl obžalovaný.
„Byl jsem vznětlivý po steroidech“
Ženu podle svých slov rdousil rukama, odmítl, že by to bylo kabelem, který měl u sebe. Kabel poškozené omotal kolem krku údajně kvůli tomu, aby kriminálka nezkoumala, že došlo ke rdoušení.
Soudce se dále zeptal, proč vůbec Číňanku v bytě škrtil. „Když jsem přišel, nevypadala jako na fotce. Řekl jsem jí, že budu chtít službu jen na půl hodiny, ne hodinu, jak bylo domluveno. Ona mi řekla, že to nepůjde. Všechno jsme si říkali přes překladač. Čínsky na mě křičela. Přepnulo mi v hlavě a začal jsem ji škrtit. Jsem si vědom, že to není důvod, abych na ni zaútočil,“ připustil.
Dále řekl, že do bytového domu šel za svým potěšením, ale že k pohlavnímu styku nakonec nedošlo.
Obžalovaný se závodně věnuje silovému trojboji a přiznal, že při trénování na závody užíval velké množství anabolik a steroidů. „Byl jsem po nich více vznětlivý,“ vysvětlil, co s ním přípravky dělaly.
Muže objevili na kamerových záznamech kriminalističtí analytici, kteří na něj narazili po prověření několika desítek hodin záznamů z kamer v domě a okolí.
Ve facebookové skupině se objevily zprávy, že byt fungoval jako privát, kam chodili zákazníci kvůli sexu. Ženy se tam údajně střídaly.
V Přerově se dostal do šarvátky
Suchánek se podle obžaloby ještě před hradeckým incidentem dopustil další násilné trestné činnosti v Přerově. Loni na jaře napadl v opilosti jiného muže. Útočil pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění. Tento útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví.
Poškozený v této části případu vypovídal jako svědek přes telekonferenci z jiné místnosti krajského soudu. „Měl jsem psychickou i fyzickou újmu, nemohl jsem pracovat, dodnes mám tinitus v uších,“ řekl.
28. listopadu 2024
Obžalovaný tvrdí, že byl s dalšími kolegy na několikadenní montáži na budově magistrátu. Spali v hotelu, večer chodili na pivo. „Dali jsme si deset piv. Pak tam přišel poškozený, nejprve k mým kamarádům. Nevím, co si řekli. Já jsem se s ním bavit nechtěl,“ popsal.
Jenže později se s ním přesto dostal do šarvátky. Přiznal, že ho asi 150 metrů pronásledoval po městě, protože po něm předtím hodil víko od popelnice. Poškozeného shodil na zem a mlátil. „Nebyl to plánovaný čin, zase mi přepnulo v hlavě,“ uvedl.
Žalobkyně žádala 18 let
Státní zástupkyně Lenka Faltusová v závěrečné řeči odkázala k obžalobě: „Obžalovaný se takřka ke všemu přiznal. Nepřiznal pouze úmysl poškozenou okrást. U vraždy vycházíme z doznání, ze stop na místě činu i z kamerových záznamů. Na základě znalců bylo dokázáno, že obžalovaný jednal v obou případech v afektu, ke zvýšení agresivity podle znalců došlo i kvůli užívání steroidů.“
Pro Suchánka navrhla trest kolem 18 let ve věznici s ostrahou. „Podmínky pro udělení výjimečného trestu splněny nebyly,“ podotkla.
Obhájce Jiří Šlenc požadoval trest u spodní hranice sazby okolo 16 let. Polehčující okolností podle něj je, že se klient nesnažil vyvinit a s policií spolupracoval. Hned první den po zadržení vše přiznal a popsal.
Vysvětlil, že muž má sklon k agresivitě. „V prvním skutku bylo startovacím momentem hozené víko proti obžalovanému. Druhému skutku předcházelo dohadování, jaké sexuální služby a za jakou cenu budou poskytnuty,“ řekl obhájce. Podle něj muž emocionálně vyhrocenou situaci neunesl. Zopakoval, že klient rozhodně nešel do bytu s úmyslem získat majetkový prospěch.
Suchánek v závěrečném slovu prohlásil, že obou skutků lituje. „Chápu, že jsem zničil život poškozené i sobě. Byl to nezvládnutý afekt. Nikdy dříve se mi to nestalo a s násilím jsem dosud neměl problém. Zvyšoval jsem dávkování steroidů při přípravě na profesionální soutěž. Neměl jsem motiv zavraždit poškozenou. Zakrýt můj čin byl nesmysl. Budu se snažit o nápravu. Chci se omluvit všem pozůstalým,“ řekl.