Jel jsem na houby a našel ji v autě podřezanou, tvrdí muž souzený za vraždu manželky

Tragédie se stala 15. července. Čtyřiapadesátiletý muž uvedl, že za ním osmačtyřicetiletá manželka přijela do domu pro dopisy a dceřiny věci. Manželé, kteří mají dvě dospělé děti, spolu v době incidentu několik měsíců nežili.

„Pod záminkou spočívající v předání korespondence vylákal svou manželku a fyzicky ji napadl tupým předmětem. Potom ji převezl do lesa, kde jí podřezal zápěstí,“ poznamenal státní zástupce.

Obžalovaný popsal svou verzi. Tvrdil, že uvnitř domu najednou uslyšel ránu, protože manželka upadla ze schodů. Dodal, že o chvíli později omdlel, protože měl glykemický šok, následkem čehož upadl na manželku a oba dopadli na zem.

Obžalovaný, který u soudu uvedl, že trpí cukrovkou a rakovinou prostaty, pokračoval, že se ze šoku probral, až když manželka odjela.

Následně prohlásil, že pak jel na kole do lesa na houby, kde našel auto, v němž ležela manželka v bezvědomí na zadních sedačkách a měla řeznou ránu na zápěstí. Proto zavolal záchrannou službu a snažil se ji oživovat.

„Já jsem ji nezabil, do auta jsem ji nenakládal. Myslím si, že bych to ani sám nezvládl, jsem nemocný. Nevím, proč bych to dělal, nevím, jak dlouho tady budu. Myslím si, že ji někdo vydíral a zabil. Ale nevím, co se opravdu stalo,“ řekl obžalovaný.

Muž byl už v minulosti obviněný za znásilnění své předchozí ženy, která nakonec obvinění stáhla. Soudní líčení bude pokračovat dokazováním a výslechy svědků a znalců v dalších dnech.