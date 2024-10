Muž zasadil družce nožem a sekáčkem 41 ran. K vraždě se u soudu přiznal

Státní zástupkyně Petra Pazderková s ním uzavřela dohodu o vině a trestu. Pokud ji soud schválí, potrestán bude 19 roky vězení. Podle obžaloby spáchal násilný čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, hrozí mu 15 až 20 let vězení, nebo výjimečný trest. Rozsudek soud vynese nejspíš na příštím líčení, které bude 19. listopadu.

„Ze strany obviněného došlo k zabití jeho družky. A to tak, že dvěma nástroji, jednak nožem a jednak sekáčkem, jí způsobil 41 bodných, bodnořezných a sečných ran do různých částí těla, jak do hlavy, tak horních i dolních končetin,“ uvedla Pazderková.

Podle ní lze těžko hodnotit, zda šlo ze strany obžalovaného o impulzivní čin. „Ale je pravdou, že poté, co nejprve použil jako nástroj nůž, tak si potom došel pro druhý nástroj. A to byl sekáček,“ dodala státní zástupkyně.

Obžalovaný, který je stíhaný vazebně, dnes svého činu litoval. „Mrzí mě, jak obrovskou újmu jsem svým činem způsobil, přál bych si vrátit zpět, co jsem udělal,“ řekl u soudu.

Svou družku usmrtil loni 22. prosince dopoledne v jejich bytě po předchozí hádce. „Ze spisového materiálu vyplývá, že mezi obviněným a poškozenou byly už delší dobu různé rozpory a poškozená chtěla od pana obviněného odejít,“ uvedla Pazderková.

Pozůstalí, včetně dvou jejich dětí, po obžalovaném žádají jako náhradu nemajetkové újmy 9,1 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti navíc požaduje 400 tisíc korun, které vyplatilo jako peněžitou pomoc dětem zavražděné ženy.

„Rád bych vyhověl všem, přijde mi to ale nereálné splnit,“ řekl v reakci na to obžalovaný. Dodal, že nemá žádný příjem, majetek, ani nic našetřeno.

Soud vyslechne další svědky

S ohledem na sjednanou dohodu mezi státní zástupkyní a obžalovaným nebude soud v tomto případě provádět žádné další dokazování. Na žádost obžalovaného ale vyslechne čtyři svědky, proto dnes rozsudek soud nevynesl.

„Veřejné zasedání bylo odročeno z toho důvodu, že obviněný navrhl doplnění dokazování ve vztahu k uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy. Navrhl doplnění dokazování výslechem svědků, kteří se ještě mají vyjádřit ke vztahům v rodině poškozené, neboť na základě popisu těchto vztahů se potom určuje, jak vysoká bude náhrada nemajetkové újmy, pokud bude přiznána,“ řekla po jednání předsedkyně senátu Markéta Navrátilová.

Dnes před soudem vypovídali příbuzní zavražděné ženy – rodiče, prarodiče a sestra. Shodně uvedli, že s obžalovaným byli v kontaktu málo. „Vzájemně jsme si nesedli, když nás viděl, tak odešel,“ uvedl dědeček zavražděné ženy. Podle příbuzných obžalovaný své družce dokonce zakazoval, aby navštěvovala své rodiče. Obžalovaný to popřel. Podle příbuzných byl žárlivý a svoji družku několikrát fyzicky napadl i předtím, než ji zabil.