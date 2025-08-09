V Česku stoupl počet vražd, jeden z krajů dokonce předčil Prahu

Za prvních šest měsíců letošního roku začala policie vyšetřovat 71 vražd, meziročně o pět více. Výrazně jich přibylo v Jihomoravském kraji, kde loni kriminalisté ke konci června evidovali čtyři vraždy, letos o deset více. Statistiky zahrnují nejen dokonané činy, ale také pokusy a přípravy vražd.
Z měsíčních statistik, které policie zveřejnila na svých stránkách vyplývá, že nárůst policie zaznamenala i u celkové násilné kriminality či mravnostních trestných činů.

Naopak ubylo krádeží či hospodářských trestných činů. Celkově do konce června počet trestných činů meziročně klesl o 3074 na 88 241 skutků.

Stejně jako v předchozích letech převažují i v prvním pololetí letošního roku vraždy motivované osobními vztahy, letos jich policie eviduje 42. Registrovala také dvě vraždy se sexuálním motivem, jednu loupežnou vraždu a jednu vraždu na objednávku. Ze všech zaznamenaných skutků vražd jich policisté dosud objasnili 61.

Nejvíce trestných činů vraždy se letos stalo podle statistik právě v Jihomoravském kraji, který na prvním místě vystřídal hlavní město. V Praze policisté evidovali devět vražd, stejně jako ve Středočeském kraji. Nejméně vražd registrovala policie v Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Měsícem s nejvyšším počtem vražd je zatím letošní květen, kdy se jich stalo 15, nejméně vražd, po deseti, policie evidovala v lednu a v březnu.

U násilné kriminality zaznamenala policie meziroční nárůst o 75 skutků na 7439 trestných činů, u mravnostní kriminality o 110 skutků na 1983 trestných činů.

Prostých krádeží za první pololetí ubylo o 547 na 15 885 trestných činů a krádeží vloupáním o 436 na 13 701 skutků. Hospodářských trestných činů policie letos do konce června eviduje 6583, meziročně o 803 méně. Vojenských a protiústavních trestných činů zaznamenala 19, loni jich do konce června registrovala 16.

Z dosud objasněných násilných trestných činů spáchaly děti do 18 let 291 skutků, z toho sedm vražd. Loni policisté v této kategorii evidovali za prvního půl roku 352 násilných činů, vraždy byly tři.

Za celý rok 2024 policie evidovala 173.322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak oproti roku 2023 poklesla o 4,5 procenta. Vražd se loni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce. Pachatelé dokončili 69 z nich, o zbytek vražd se pokusili nebo je připravovali.

Počet evidovaných vražd (včetně pokusů a příprav) podle krajů:

Kraj:leden - červen 2025leden - červen 2024
Praha912
Středočeský kraj97
Jihočeský kraj46
Plzeňský kraj66
Ústecký kraj59
Královéhradecký kraj33
Jihomoravský kraj144
Moravskoslezský kraj23
Olomoucký kraj51
Zlínský kraj32
Kraj Vysočina22
Pardubický kraj35
Liberecký kraj35
Karlovarský kraj31
Celkem7166
