Z měsíčních statistik, které policie zveřejnila na svých stránkách vyplývá, že nárůst policie zaznamenala i u celkové násilné kriminality či mravnostních trestných činů.
Naopak ubylo krádeží či hospodářských trestných činů. Celkově do konce června počet trestných činů meziročně klesl o 3074 na 88 241 skutků.
Stejně jako v předchozích letech převažují i v prvním pololetí letošního roku vraždy motivované osobními vztahy, letos jich policie eviduje 42. Registrovala také dvě vraždy se sexuálním motivem, jednu loupežnou vraždu a jednu vraždu na objednávku. Ze všech zaznamenaných skutků vražd jich policisté dosud objasnili 61.
Nejvíce trestných činů vraždy se letos stalo podle statistik právě v Jihomoravském kraji, který na prvním místě vystřídal hlavní město. V Praze policisté evidovali devět vražd, stejně jako ve Středočeském kraji. Nejméně vražd registrovala policie v Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Měsícem s nejvyšším počtem vražd je zatím letošní květen, kdy se jich stalo 15, nejméně vražd, po deseti, policie evidovala v lednu a v březnu.
U násilné kriminality zaznamenala policie meziroční nárůst o 75 skutků na 7439 trestných činů, u mravnostní kriminality o 110 skutků na 1983 trestných činů.
Prostých krádeží za první pololetí ubylo o 547 na 15 885 trestných činů a krádeží vloupáním o 436 na 13 701 skutků. Hospodářských trestných činů policie letos do konce června eviduje 6583, meziročně o 803 méně. Vojenských a protiústavních trestných činů zaznamenala 19, loni jich do konce června registrovala 16.
Z dosud objasněných násilných trestných činů spáchaly děti do 18 let 291 skutků, z toho sedm vražd. Loni policisté v této kategorii evidovali za prvního půl roku 352 násilných činů, vraždy byly tři.
Za celý rok 2024 policie evidovala 173.322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak oproti roku 2023 poklesla o 4,5 procenta. Vražd se loni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce. Pachatelé dokončili 69 z nich, o zbytek vražd se pokusili nebo je připravovali.
Počet evidovaných vražd (včetně pokusů a příprav) podle krajů:
|Kraj:
|leden - červen 2025
|leden - červen 2024
|Praha
|9
|12
|Středočeský kraj
|9
|7
|Jihočeský kraj
|4
|6
|Plzeňský kraj
|6
|6
|Ústecký kraj
|5
|9
|Královéhradecký kraj
|3
|3
|Jihomoravský kraj
|14
|4
|Moravskoslezský kraj
|2
|3
|Olomoucký kraj
|5
|1
|Zlínský kraj
|3
|2
|Kraj Vysočina
|2
|2
|Pardubický kraj
|3
|5
|Liberecký kraj
|3
|5
|Karlovarský kraj
|3
|1
|Celkem
|71
|66