Policie odložila kauzu Vrbětice, Rusové odmítli vydat důkazy. Při vyšetřování pomohla i náhoda s fotografií

Co předcházelo výbuchu ve Vrběticích Jak létali klíčoví ruští agenti v předvečer a krátce po výbuchu ve Vrběticích v říjnu 2014? Díky skupině Bellincat a dalším informacím je dnes možné složit přesnější mozaiku. 4. říjen Šéf diverzní jednotky 21955 ruské tajné služby GRU generálmajor Andrej V. Averjanov přilétá z Moskvy do Portugalska. V Lisabonu se schází s rodinou Nikolaje Šapošnikova, který je v té době konzultantem Imex Group. Ještě týž den odlétá Averjanov do Ženevy a přes Varšavu přilétá 6. října do Moskvy.

Šéf diverzní jednotky 21955 ruské tajné služby GRU generálmajor Andrej V. Averjanov přilétá z Moskvy do Portugalska. V Lisabonu se schází s rodinou Nikolaje Šapošnikova, který je v té době konzultantem Imex Group. Ještě týž den odlétá Averjanov do Ženevy a přes Varšavu přilétá 6. října do Moskvy. 7. října Averjanov a čtyři další zpravodajci se dle Bellincat sešli v moskevské centrále GRU a nakoupili letenky do evropských destinací, které jsou jen několik hodin cesty od Vrbětic.

Averjanov a čtyři další zpravodajci se dle Bellincat sešli v moskevské centrále GRU a nakoupili letenky do evropských destinací, které jsou jen několik hodin cesty od Vrbětic. 11. října Do Prahy přilétá dvojice ruských agentů Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, jejichž portréty o čtyři roky později obletěly svět. Britští detektivové muže označili za pachatele otravy Sergeje Skripala v Salisbury.

Do Prahy přilétá dvojice ruských agentů Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, jejichž portréty o čtyři roky později obletěly svět. Britští detektivové muže označili za pachatele otravy Sergeje Skripala v Salisbury. 13. října Ve Vídni dosedá letadlo, na jehož palubě je Averjanov. Vypíná si telefon, jenž znovu zapíná až 16. října. Čepiga s Miškinem přejíždějí z Prahy do ostravského hotelu Corrado. Pod falešnými jmény Ruslan Tabarov z Tadžikistánu a Nikolaj Popa z Moldavska se objednávají na prohlídku vrbětického areálu. Povolení je vydáno na období 13. až 17. října.

Ve Vídni dosedá letadlo, na jehož palubě je Averjanov. Vypíná si telefon, jenž znovu zapíná až 16. října. Čepiga s Miškinem přejíždějí z Prahy do ostravského hotelu Corrado. Pod falešnými jmény Ruslan Tabarov z Tadžikistánu a Nikolaj Popa z Moldavska se objednávají na prohlídku vrbětického areálu. Povolení je vydáno na období 13. až 17. října. 16. října V 9:25 dochází k výbuchu skladu č. 16 ve Vrběticích a 58 tun zbraní a munice letí do vzduchu. Umírají dva čeští občané. V 10:05 agenti Čepiga a Miškin nasedají ve Vídni do letadla Aeroflotu do Moskvy. Ve 22:46 je letem Vídeň-Moskva následuje Averjanov.