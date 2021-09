Vrbětice na mě vlastně spadly, říká Hamáček. Veřejná debata o tajných službách podle něj není normální

Kvůli svému angažmá v případu Vrbětice musel Hamáček v úterý vypovídat před detektivy Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Od května čelí podezření, že chtěl vyměnit utajení informací, že výbuchy muničních skladů ve Vrběticích způsobili ruští špioni, za miliony vakcín Sputnik a summit amerického a ruského prezidenta v Praze. Plánoval za tím účelem údajně i cestu do Moskvy. V rozhovoru pro Lidovky.cz ale Hamáček poprvé přiznal, že na něj řešení kauzy Vrbětice „spadlo“, protože nebyl nikdo jiný, kdo by za Česko připravil odpovídající reakci. Odmítá však, že by jakkoli porušil zákon.

Lidovky.cz: Nebyla chyba plánovat cestu do Moskvy v době, kdy jste již věděl, že Rusko stálo za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014?

Po bitvě je každý generál. Když se podíváte zpětně na svá rozhodnutí, vždy se najde něco, co by šlo udělat lépe. Počítá se ale výsledek. A ten je, že tuto zemi opustilo osmnáct ruských špionů. Srovnali jsme stav na ambasádách Česka v Moskvě a Ruska v Praze na stejný počet. To bylo mimochodem snem nejrůznějších politiků a odborníků na bezpečnost, kteří mě dnes kritizují, ale nikdo z nich nebyl schopný to prosadit. Seznamy špionů byly k dispozici i v minulosti, měli je ministři zahraničních věcí Schwarzenberg, Vondra i Svoboda.