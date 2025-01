Zbrojařská firma Imex Group je odpovědná za smrt skladníka ve Vrběticích, rozhodl soud

Výbuchy muničních skladů si před deseti lety vyžádaly dvě oběti. Policie považuje za prokázané, že je uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Policisté ale podezírali i pracovníky firmy Imex Group, že agentům pomáhali.

„Rozhodnutí soudu je excesní. Pokud je pravda, že za výbuchem stáli Rusové, tak za něj nemůže odpovídat zaměstnavatel,“ uvedl Ondruš.

Server napsal, že při výbuchu skladu, který měla firma Imex ve vrbětickém areálu pronajatý, zemřeli 16. října 2014 skladník Vratislav Havránek a zbrojíř Luděk Petřík a že s Petříkovými blízkými se firma vyrovnala už před lety mimosoudně.

Pozůstalí po Havránkovi podali žalobu přesně tři roky po explozi a ostravský okresní soud o ní už jednou rozhodl. Krajský soud ale po odvolání verdikt částečně zrušil, a okresní soud se tak žalobou zabýval znovu.

Soud podle iRozhlasu vycházel z policejního rozhodnutí o odložení vyšetřování z loňského dubna. K otázce, zda a jak firma zavinila smrt svého zaměstnance, se soudkyně Leona Cibulková zatím nechtěla blíže vyjadřovat, protože dosud nebyl vypracován písemný rozsudek.

„Mohu pouze uvést, že soud vycházel ze zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu, z nichž vyplývá, že výbuchy muničních skladů ve Vrběticích provedli důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU, přičemž výbuchy nemohli naplánovat a provést bez součinnosti pracovníků žalované společnosti,“ řekla iRozhlasu soudkyně.

Právník Imexu s tím nesouhlasí. „K tomu nebyl proveden jediný důkaz. To je na základě spekulace. Nebylo prokázané, že by na tom měl kdokoliv z Čechů podíl. To soudkyně zcela ignorovala,“ řekl serveru Ondruš. Nebylo podle něj ani nikdy zcela vyloučeno, že za výbuchem mohla stát chyba skladníků.