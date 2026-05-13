Odchod experta na NATO. Šedivý končí po vzájemné dohodě, tvrdí Zůna

  16:34aktualizováno  16:34
Dosavadní vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany Jiří Šedivý ke konci května odchází po vzájemné dohodě, sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Bližší důvody komentovat nechtěl. Šedivý působil ve funkci od loňského srpna, kdy zvítězil ve výběrovém řízení po odchodu tehdejšího ředitele Jana Jireše.
Ministr obrany Jaromír Zůna na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu cen pohonných hmot, rizika inflace a budoucnosti veřejnoprávních médií. (16. dubna 2026)

Ministr obrany Jaromír Zůna (22. dubna 2026)
„Média mají schopnost přijít s pojmem, který je odlišný od reality, v tomto případě s naléháním. My jsme se takto dohodli a vrchní ředitel sekce odchází z funkce a já bych mu poděkoval za celoživotní práci ve prospěch státu,“ řekl Zůna.

Týdeník Respekt v úterý napsal, že podle jeho zdrojů Šedivý uspořádal odbornou debatu za účasti dalších ministerstev, kde přítomné seznámil s fakty o výši obranných výdajů. Poté podle týdeníku premiér Andrej Babiš (ANO) pozval ministra Zůnu (za SPD) a naléhal, aby Šedivého z ministerstva odvolal. Ministr následně Šedivému podle zdroje Respektu řekl, že kvůli němu byl od Babiše pod obrovským tlakem a že musí do konce měsíce skončit.

Šedivý, který měl na starost vyjednávání s NATO o obranném rozpočtu, dlouhodobě podle Respektu upozorňoval na to, že Severoatlantická aliance bude mít s jeho navrženou podobou problém.

Šedivý zastával funkci ministra obrany od září 2006 do ledna 2007, v letech 2007 až 2010 působil jako náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování. V roce 2010 se vrátil na ministerstvo obrany, kde do roku 2012 působil jako první náměstek ministra obrany.

V letech 2012 až 2019 zastával pozici velvyslance České republiky při NATO. O rok později se stal na pět let výkonným ředitelem Evropské obranné agentury, následně obsadil na základě výběrového řízení funkci vrchního ředitele zmiňované sekce. Ministerstvo o odchodu Šedivého z funkce v úterý informovalo na svém webu, výběrové řízení na pozici vypíše v následujících dnech.

