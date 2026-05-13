„Média mají schopnost přijít s pojmem, který je odlišný od reality, v tomto případě s naléháním. My jsme se takto dohodli a vrchní ředitel sekce odchází z funkce a já bych mu poděkoval za celoživotní práci ve prospěch státu,“ řekl Zůna.
Týdeník Respekt v úterý napsal, že podle jeho zdrojů Šedivý uspořádal odbornou debatu za účasti dalších ministerstev, kde přítomné seznámil s fakty o výši obranných výdajů. Poté podle týdeníku premiér Andrej Babiš (ANO) pozval ministra Zůnu (za SPD) a naléhal, aby Šedivého z ministerstva odvolal. Ministr následně Šedivému podle zdroje Respektu řekl, že kvůli němu byl od Babiše pod obrovským tlakem a že musí do konce měsíce skončit.
Šedivý, který měl na starost vyjednávání s NATO o obranném rozpočtu, dlouhodobě podle Respektu upozorňoval na to, že Severoatlantická aliance bude mít s jeho navrženou podobou problém.
Šedivý zastával funkci ministra obrany od září 2006 do ledna 2007, v letech 2007 až 2010 působil jako náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování. V roce 2010 se vrátil na ministerstvo obrany, kde do roku 2012 působil jako první náměstek ministra obrany.
V letech 2012 až 2019 zastával pozici velvyslance České republiky při NATO. O rok později se stal na pět let výkonným ředitelem Evropské obranné agentury, následně obsadil na základě výběrového řízení funkci vrchního ředitele zmiňované sekce. Ministerstvo o odchodu Šedivého z funkce v úterý informovalo na svém webu, výběrové řízení na pozici vypíše v následujících dnech.