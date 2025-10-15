Požár v Českém Švýcarsku u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině

Autor: ,
  12:36aktualizováno  13:07
Pražský vrchní soud dnes řeší kauzu založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Obžalobě z obecného ohrožení a z poškození cizí věci čelí bývalý dobrovolný strážce parku Jiří Lobotka. Krajský soud muže v lednu ohledně hlavního skutku osvobodil, vyměřil mu dva roky vězení a ústavní léčení za pozdější menší požáry. Státní zástupce se proti tomu obratem odvolal, trvá na Lobotkově vině.
Soud s Jiřím Lobotkou (vlevo) obžalovaným v případu zapálení Národního parku...

Soud s Jiřím Lobotkou (vlevo) obžalovaným v případu zapálení Národního parku České Švýcarsko. (15. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Soud s Jiřím Lobotkou (vlevo) obžalovaným v případu zapálení Národního parku...
Jiří Lobotka v doprovodu svého advokáta opouští budovu Krajského soudu v Ústí...
Obžalovaný Jiří Lobotka přichází do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad...
První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
45 fotografií

Největší lesní požár v Česku, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah šesti tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022.

Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně, následně ale přiznání odvolal. Hrozí mu až 15 let odnětí svobody, státní zástupce pro něj navrhl nejméně dvanáctiletý trest. Stát vznesl nárok na uhrazení škody ve výši 225 milionů korun.

Za menší požáry založené zjara 2023 na Děčínsku se Lobotka u ústeckého krajského soudu omluvil. Soudní senát dospěl v lednu k závěru, že o mužově vině v případě předchozího rozsáhlého požáru neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz.

Obžaloba tvrdí, že Lobotkovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.