Proti rozsudku krajského soudu se odvolal Radil i Chmel. Podle Radilovy obhájkyně jsou skutková zjištění krajského soudu nedostatečná. Požadovala zrušení rozsudku a vrácení případu krajskému soudu. Chmelův obhájce uvedl, že škoda nevznikla.
„Krajský soud nesprávně vyhodnotil povahu obchodního případu, který byl součástí ekonomických vztahů kolem pivovarů včetně změny jejich vlastnictví,“ řekl obhájce. Soud podle něj převzal tvrzení poškozených, aniž by vyhodnotil a prokázal skutečnou trestnost jednání.
Podle senátu vrchního soudu je rozsudek krajského soudu podložený a odůvodněný a uložené tresty přiměřené. Soudce Tomáš Kurfiřt upozornil na to, že závěry soudů prvního stupně jsou často založeny na nepřímých důkazech, které je nutné pečlivě vyhodnotit v souvislostech, což se podle něj krajskému soudu podařilo.
Z dokazování vyplynulo například to, že Radil jako tehdejší předseda představenstva Pivovarů Lobkowicz Group o některých svých jednáních neinformoval ostatní členy představenstva, ačkoliv mu to stanovy ukládaly.
Radil vinu od začátku odmítá. Krajský soud v Ostravě mu kromě 5,5 roku trestu vězení zakázal na pět let činnost ve vedení společností. Chmelu krajský soud části obžaloby zprostil, v tomto bodě dnes vrchní soud jeho rozhodnutí zrušil a vrátil zpět. Chmel dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. V jeho případě platí zákaz činnosti tři roky.
„Oba obžalovaní jsou zkušení byznysmeni. V těchto trestných činech zneužili postavení statutárního orgánu a je na místě, aby jim na přiměřenou dobu bylo takové postavení odepřeno,“ podotkl Kurfiřt.
Mezinárodní zatykač
Jedenapadesátiletý Zdeněk Radil stál v roce 2012 u vzniku holdingu Pivovary Lobkowicz Group, což bylo sdružení sedmi regionálních pivovarů. O dva roky později přivedl skupinu jako její generální ředitel a předseda představenstva na pražskou burzu.
Později kontrolu nad holdingem převzala prostřednictvím společnosti Lapasan skupina investorů vedená čínskou CEFC a Radil byl z funkcí odvolán. Noví vlastníci jej následně obvinili z finančních machinací při řízení skupiny.
Manažer nařčení odmítal. Po vyhrocení sporů žil v Gruzii a česká justice jej vedla jako uprchlého. Na základě mezinárodního zatykače byl v roce 2024 zadržen gruzínskými úřady a vydán do Česka. Krajský soud v Ostravě mu následně za pokus o podvod spojený s Pivovary Lobkowicz uložil trest 5,5 roku vězení. Radil proti rozsudku podal odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto.
Radil je od roku 2018 v insolvenci, která podle něj souvisí s převzetím Pivovarů Lobkowicz Group čínským investorem. „Dostal jsem se tehdy do spirály úvěrů, což skončilo insolvencí. Nemám nyní prakticky žádný majetek, bydlím v malém pronajatém bytě v Jihlavě,“ uvedl dnes u soudu Radil. Na začátku roku 2019 byl jeho majetek oceněn na 12 milionů korun. Věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky za téměř 1,36 miliardy korun. Podle dokumentu z přezkumného jednání v únoru 2019 však insolvenční správce popřel pohledávky za více než 1,1 miliardy korun. Zjištěné pohledávky tak činily 241 milionů korun.