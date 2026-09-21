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Šéf pražského vrchního soudu bude s Tejcem řešit Babišovy výroky k Čapímu hnízdu

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  14:59
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Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Jeroným Tejc. (21 září 2026)

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Jeroným Tejc. (21 září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Andrej Babiš. (21 září 2026)
Předseda pražského vrchního soudu Luboš Dörfl. (2 ledna 2020)
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc přichází na jednání...
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Předseda pražského vrchního soudu Luboš Dörfl dnes požádal ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) o schůzku, na které chce projednat výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) k rozhodnutí odvolacího senátu soudu v kauze Čapího hnízda. Babiš trvá na svém tvrzení, že soudci rozhodují bez důkazů, což dokládá právě zmíněnou kauzou, v níž sám čelí stíhání.

Tématem schůzky s ministrem má být podle Dörfla „projednání výroků předsedy vlády k rozhodovací činnosti odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze“. Kauzu Čapího hnízda výslovně nezmínil, z kontextu je ale zřejmé, že míní právě ji.

Odvolací senát jeho soudu pod vedením soudkyně Evy Brázdilové totiž dvakrát zrušil osvobozující verdikt a trval na tom, že obžalovaní – Babiš a jeho někdejší poradkyně, europoslankyně Jana Nagyová (ANO) – jsou vinni.

Nakonec minulý měsíc potvrdil Nagyové tříletý podmíněný trest a půlmilionový peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.

„Žádosti předsedy Vrchního soudu v Praze o osobní schůzku samozřejmě vyhovím a rád se s ním sejdu. Vnímám to jako běžnou součást vzájemné komunikace,“ uvedl v reakci Tejc.

„Nezávislost soudů plně respektuji, stejně jako ji respektuje pan premiér. Nikdo z nás do rozhodování soudů nezasahuje. Nezávislost justice ale neznamená, že její konkrétní rozhodnutí nemohou být předmětem veřejné diskuse nebo kritiky,“ doplnil.

Babiš, jehož stíhání v kauze Čapího hnízda je pozastavené kvůli poslanecké imunitě, proces dlouhodobě označuje za politický. „My tady máme nezávislou justici, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů,“ uvedl na nedávném předvolebním mítinku v Havířově. Zopakoval, že „soudkyně v Čapím hnízdě rozhodla jako prokurátor, jako za starých časů“.

Na výroky v pátek reagovala Soudcovská unie, která premiéra vyzvala, aby svá tvrzení doložil, nebo se jich zdržel a nesnižoval důvěru v justici. Babiš pak v nedělním videu na Facebooku pozval členy stavovského spolku na úřad vlády s tím, že jeho právník jim může věc vysvětlit. Prohlásil, že justice a orgány činné v trestním řízení nejsou neomylné a jejich kritika je naprosto legitimní.

Prezident unie Libor Vávra sdělil v neděli serveru Seznam Zprávy, že zatím od premiéra nedostali oficiální pozvání. Pokud ho dostanou, předpokládá, že jej přijmou. Viceprezident unie Roman Lada dodal, že věc musí projednat republiková rada sdružení a vyjádřit se k tomu, zda se k tomuto tématu budou dále scházet.

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