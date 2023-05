Soud zvýšil trest studentovi, který zavraždil učitele mačetou. Odsedí si 14 let

Soudce Robert Fremr při vyhlášení rozsudku uvedl, že odvolací senát shledal, že se usmrcení mačetou není obvyklé a je zvlášť surové. Zamítl tak návrh obhájce Řeháka Martina Pavlíka na překvalifikaci činu z vraždy na zabití.

„Obžalovaný se látku nenaučil nebo ji nebyl schopen přednést. Byl konfrontován, že není schopen splnit nároky ve škole. Místo, aby se nad sebou zamyslel, vyhledal si nepřítele, tedy profesora, který ho zkoušel. Profesor ale nemá jinou možnost zjistit, jestli studenti látku znají nebo ne, než zkoušení,“ uvedl Fremr.

Státní zástupce Radek Bělor při odvolacím řízení s původně uloženým trestem ve výši 12 let nesouhlasil. „Uložený trest dostatečně nereflektuje způsobení činu. Byla to malicherná příčina, jen známkování nedostatečnou. Obžalovaný nedal usmrcenému žádnou šanci na přežití,“ uvedl před odvolacím senátem.

Neprojevil lítost do rozsudku

Poukázal také na to, že při předchozích jednání u městského soudu Řehák neprojevil lítost do přečtení rozsudku. Naopak stále vyjadřoval zlost nad zkoušením, při kterém ho měl zabitý pedagog zesměšnit. Nelíbila se mu také reakce Řeháka na výpověď dalšího studenta, který vypověděl, že zavražděný byl špatný učitel a neustále zkoušel.

„Projevená lítost není upřímná. Nevyplývá z toho, že činu lituje. Obžalovaný se při výpovědi svědka smál. Uvedl, že mu je líto, že měli takového učitele a sám se prý obětoval. Obžalovaný tak lituje spíše sebe než poškozeného a jeho rodinu,“ podotkl zástupce.

Podle něj také při hlavním líčení další svědci uvedli, že obžalovaný látku neuměl a odpovídal na něco jiného. Navíc známku nedostatečnou poškozený dal více studentům. Státní zástupce tak trval na původně navrženém rozsudku ve výši 14 let za vraždu zvlášť surovým a trýznivým způsobem.

Sám Řehák při jednání seděl se sklopenou hlavou. Jeho obhájce Martin Pavlík odvolací senát požádal o překvalifikovaní na zabití, tedy usmrcení jiného v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Za to by studentovi hrozilo jen deset let za mřížemi.

„Přívětivější kvalifikace je zabití. Domnívám se, že obžalovaný mohl naplnit znaky: úmyslně usmrtil jiného, mohl jednat pod jiným omluvitelným hnutím mysli a pociťoval zlostnou náladu a smutek kvůli zkoušení. Podle znalců nevnímal, co se děje. Nevěděl, že něco takového nastalo,“ apeloval na soud Pavlík.

Městský soud v únoru uložil Řehákovi 12 let vězení a ambulantní psychiatrické léčení. Trest byl soudem snížen pod zákonnou hranici kvůli nízkému věku studenta. Odvolací soud svůj rozsudek vynese po krátké pauze ve 14 hodin.

17. února 2023

Prý ho vyprovokoval

Řehák u městského soudu vypověděl, že ho profesor k vraždě vyprovokoval. Dlouhodobě spolu měli špatný vztah. Řehák v předmětu sdělovací technika, který zavražděný učil, propadal. Den před vraždou ho pedagog zkoušel a oznámkoval ho nedostatečnou.

„Nechtěl jsem to udělat, ale on mě k tomu vyprovokoval. Já jsem za ním chtěl přijít a zeptat se, proč mi tohle udělal, proč se ke mně tak chová. Chtěl jsem ho jen vystrašit. Nechtěl jsem to udělat, ale do zkoušení se choval v pohodě, ale po tom posledním zkoušení mě totálně ponížil, zesměšňoval, vysmíval se mi, že nic neumím a že neudělám ani maturitu. Kdyby to řekl osobně, ale řekl to před celou třídou,“ prohlásil Řehák ve vyjádření k obžalobě.

Řehák podle soudu 31. března zavraždil svého učitele. Ačkoli původně chtěl pedagoga upálit objednaným benzínem a zapalovačem, do školy se vydal s mačetou. Tou mu zasadil několik ran do hlavy, boku a krku. Zbraň v kabinetu nechal a vyskočil v přízemí školy z okna ven. Hlavní vchod by mu totiž musel otevřít vrátný. Pak odjel vlakem na pěší zónu na Zbraslavi, kde si očistil oblečení od krve. Našel ho jeho dědeček. Mladíka pak zadržela policie.