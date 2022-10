Vrchní státní zastupitelství stíhá po razii kvůli bytům v Brně osm lidí

Vrchní státní zastupitelství se zatím nevyjádřilo, zda byli zadržení propuštěni, či nikoliv. „K ostatním dotazům se s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nelze vyjádřit. Další bližší informace podáme, jakmile to procesní situace umožní,“ řekl vrchní státní zástupce Radim Daňhel.

Policie při razii zajistila osm lidí. Server Aktuálně.cz uvedl, že policie zasahovala u vlivného brněnského politika z ODS Otakara Bradáče.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi osm lidí kvůli podezření z páchání trestné činnosti při přidělování městských bytů a nebytových prostor v Brně. Věc se týká radnice Brno-střed.

Předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková (Piráti) už v úterý řekla, že na nesrovnalosti dlouho upozorňovala. Podle ní se týkaly nejen přidělování bytů, ale také podivných směn a podnájmů.

Zajištěný Bradáč je známým ministra Pavla Blažka. Ministerstvo spravedlnosti v reakci na situaci vydalo prohlášení, ve kterém uvedlo, že Blažek, brněnská primátorka Markéta Vaňková ani její náměstek Robert Kerndl (všichni ODS) policie nekontaktovala a zásah by se jich netýkal. Blažka, Vaňkovou a Kerndla zmiňoval server už dříve v kauzách kolem možného kupčení s byty.

Mluvčí resortu Vladimír Řepka zároveň vyloučil, že by byl Bradáč Blažkovým obchodním partnerem. Před více než 20 lety byl jeho advokátním koncipientem. Premiér Petr Fiala ke kauze uvedl, že je potřeba počkat na další informace, avšak platí „padni komu padni“. Pokud by se podle Fialy ukázalo zapletení politiků ODS do kauzy, bude situaci řešit.

Policisté v posledních letech zasahovali v souvislosti s možným kupčením s byty a braním úplatků v Brně v posledních letech několikrát. Odhalili organizovanou zločineckou skupinu, v níž figurovali místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé. V kauze s názvem Stoka šlo o ovlivňování veřejných zakázek na radnici městské části Brno-střed. Tresty padly letos v květnu, nejvyšší trest 9,5 roku vězení dostal bývalý místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula.