Hluk a rozdělení krajiny. Obce nechtějí vysokorychlostní trať a sepsaly petici

„Byla ustanovena pracovní skupina, která bude proti výstavbě VRT bojovat. Sestavíme dopis, který pošleme na ministerstvo dopravy a dalším orgánům. Do pondělí probíhá petice v papírové verzi a spustíme ji také v elektronické podobě,“ řekl starosta Rohovládové Bělé Václav Fišer (SNK - Běláci).

Na konci června byly obce na veřejném projednání seznámeny se záměrem plánované výstavby vysokorychlostní trati.

Jedno z ramen vysokorychlostní železnice má vést z Prahy do Hradce Králové a Vratislavi, k tomu má být vybudována odbočka do Pardubic. Zatím poslední varianta trasy je naplánovaná podel dálnice D11 od Prahy a přibližně u Chýště na Pardubicku se má stáčet na jih do Pardubic.

Kromě Rohovládové Bělé se stavba dotkne Chýště, Volče, Kasalic, Vyšehněvic, Vlčí Habřiny a Přelovic. Například ve Volči by podle starosty byla trať od jednoho z domů 180 metrů a v Bělé asi 300 metrů.

„Čekal by nás hluk, prašnost, fragmentace krajiny, kterou rozdělí čtyřicetimetrový železniční pás. Rozdělí to pole, lesy, je to těžce překonatelná zeď. Jsme přesvědčeni o tom, že trať pro lidi nemá velký význam. Zrychlí dopravu do Prahy zanedbatelně,“ řekl starosta.

Aktuální verze trasy VRT směrem na Pardubice.

Pardubice – Praha za 36 minut

Podle Správy železnic by odbočka zkrátila cestování z Pardubic do Prahy o 24 minut. Teď cesta trvá zhruba hodinu. Díky propojení vysokorychlostních a konvenčních tratí mají být lépe dosažitelná i menší města. V Pardubicích by vlaky dál pokračovaly po konvenční trati na Moravu. Vysokorychlostní trať má také odlehčit stávajícímu koridoru, který by více sloužil regionální a nákladním vlakům.

Na vysokorychlostní trati se počítá se čtyřmi kategoriemi vlaků: regionální expres s rychlostí 200 km/h, rychlík na cca 230 km/h a expres až na 320 km/h.

Pardubický kraj si od vysokorychlostních vlaků slibuje lepší návaznost na regionální spoje tak, aby železnice byla konkurenceschopnější proti automobilové dopravě.

Hejtmanství se na druhou stranu obává, že projekt může dlouho blokovat městské a obecní pozemky a samosprávy s nimi nebudou moci nakládat a rozvíjet se, což se stalo u zvažovaného vodního projektu Dunaj - Odra - Labe, který se neuskutečnil.

Vysokorychlostní trati připravuje Správa železnic. V České republice by mělo vzniknout více než 600 kilometrů, kde vlaky budou jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině, v dalších místech 220 kilometrů v hodině. První tendr by mohl být do několika let, nejblíž v přípravě je trať na jižní Moravě.

Vysokorychlostní trať u Světlé zná svou trasu a podobu: