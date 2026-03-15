Policie získá za čtyři miliardy 11 nových vrtulníků, dodá je německá firma

Na zveřejnění smlouvy v registru smluv upozornil v neděli server Zdopravy.cz. Ministerstvo vnitra o nákupu ví, potvrdit jej ale nemůže.
Podle smlouvy firma dodá 11 lehkých multifunkčních vrtulníků, které budou mít vybavení pro čtyři možné varianty využití. Policie plánuje stroje využívat především pro převoz pacientů na lehátku, pro zásahy se slaňováním nebo hašením pomocí takzvaného bambi vaku, pro pátrání s využitím pátracího světlometu nebo pro převoz cestujících.
Přestavba vrtulníků mezi těmito variantami nesmí trvat déle než dvě hodiny. Kontrakt zahrnuje také výcvik pro piloty a techniky.
Cena dodávky je podle smlouvy 167,8 milionu euro bez DPH (zhruba 4,1 miliardy korun). Očekává se, že Česko na nákup vrtulníků získá část peněz z evropských fondů.
Tendr ministerstvo zahájilo loni v září, podle serveru se o zakázku ucházela ještě italská firma Leonardo. Dodávky budou rozděleny do čtyř etap. První vrtulníky by měla firma dodat nejpozději na začátku roku 2029, poslední v roce 2031.
Letecká služba Policie ČR má aktuálně dle serveru Zdopravy.cz. k dispozici vrtulníky EC 135 T2, EC 135 T2+, Airbus A135, Bell 412 HP, Bell 412 EP a Bell 412 EPI. Umístěny jsou na letištích v pražské Ruzyni a v brněnských Tuřanech.