Vrtulník u D11 zachraňoval muže uštknutého hadem. Nejspíš ho napadla exotická zmije paví

HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradečtí letečtí záchranáři ve čtvrtek v blízkosti dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku přebírali do péče chovatele, kterého uštknul jedovatý had. U dálničního nájezdu vyzvedli z osobního auta jednapadesátiletého muže. Podle prvotních informací ho uštknula exotická zmije paví. Na svém webu to ve čtvrtek uvedla policie. Vrtulník chovatele přepravil do specializované pražské nemocnice.

„V 10:40 jsme na operačním středisku přijali od záchranné služby informaci, že k nájezdu na 68. kilometru dálnice D11 letí vrtulník pro uštknutého muže, kterého manželka z domu převážela autem do nemocnice,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.



Řekla také, že kvůli urychlení převozu do nemocnice, se záchranáři už na cestě s ženou domluvili, kde si zraněného muže do vrtulníku převezmou.

Případem se začala zabývat policie. Policisté z obvodního oddělení Chlumec nad Cidlinou mají prověřit, za jakých okolností byl muž uštknutý. „Budou zjišťovat i to, zda se nejednalo o hada, na kterého je potřeba mít speciální povolení a jestli ho chovatel když tak měl,“ dodala mluvčí. Policie o případu informovala krajskou veterinární správu.

Zmije paví žije v jižní a střední Asii a také na Blízkém východě. Patří tam k nejjedovatějším hadům.