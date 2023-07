Policie vyšetřuje vraždu novorozence nalezeného v kontejneru, hledá matku

V pondělí kolem páté hodiny odpoledne oznámil na linku 158 muž z Lipna nad Vltavou, že v kontejneru na posyp u jednoho z místních bytových domů nalezl tělo novorozence.

„Krajští kriminalisté na místě provedli neodkladné úkony a nařídili soudní pitvu. Ve věci následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ popsala policejní mluvčí Lenka Krausová.

Kriminalisté se případem dále intenzivně zabývají a v současné době pátrají po matce nalezeného novorozence. Zároveň žádají veřejnost, aby se s informacemi, které by jim mohly pomoci při šetření tohoto případu, obrátili na linku 158.

„Konkrétně hledáme osobu, která se pravděpodobně v době od 10. do 17. července pohybovala kolem kontejneru na posyp u budovy Základní školy v Lipně nad Vltavou a novorozené dítě do ní vložila. Zároveň žádáme řidiče, kteří mají ve vozidle kamerový systém, aby zhlédli záznam z uvedeného období. Pokud by si všimli zaznamenaného pohybu ve výše uvedené lokalitě a u zmíněného kontejneru, aby se také ozvali policistům na linku 158,“ doplnila Krausová.

Jde o druhé násilné úmrtí dítěte v Česku v posledních dnech, které policie vyšetřuje. Od 20. července se zabývá smrtí kojence v Jihlavě. V případu kriminalisté obvinili z ublížení na zdraví s následkem smrti třiačtyřicetiletou ženu.