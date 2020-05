Všechny pobočky České pošty se v pondělí vrátí k běžné otvírací době, obnoven bude i víkendový provoz

Praha Všechny pobočky České pošty se od 25. května vrátí k běžné provozní době, která platila před zavedením opatření proti šíření koronaviru. Na všech poštách bude také obnoven dřívější víkendový provoz. Od pondělí se ruší i časové rozmezí pro obsluhu klientů starších 65 let a držitelů průkazu ZTP, sdělil ve čtvrtek mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Většina poboček fungovala ve standardním režimu od 4. května. Výjimkou byly pošty tvořící tzv. kritickou infrastrukturu státu, které měly omezenou provozní dobu do 16:00 hodin od pondělí do pátku a v sobotu do 12:00 nebo 13:00 hodin. O nedělích bylo dosud na všech poštách zavřeno.



Od příštího týdne také skončí možnost posílat průhledné zásilky s rouškami po ČR zdarma. Zákazníci poslali od 19. března do středy zhruba 220 000 zásilek s rouškami. Na poštovném tím ušetřili přes pět milionů Kč.

Česká pošta provozuje celkem 3200 vlastních nebo partnerských poboček.