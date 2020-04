Všeobecná fakultní nemocnice by mohla přijmout tři pacienty s covid-19 ze zahraničí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze by mohla přijmout tři pacienty s covid-19 z Francie, v případě potřeby pro ně můžou její lékaři i dojet. Řekla to mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. Francouzi chtěli poslat do Fakultní nemocnice Brno šest nemocných ve vážném stavu, nakonec od toho však ustoupili.

Zvolnění pravidel pro vycestování i pendlery. Překročení hranice se musí zdůvodnit, upozornil Hamáček Nemocnice o přijetí pacientů projevila aktivní zájem. Podle mluvčí může na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF pro tři pacienty zajistit v případě nutnosti i napojení na ECMO, tedy na mimotělní podporu života.“ „Náš tým lékařů byl dokonce ochoten pro pacienty dojet, zajistit je po lékařské stránce pro převoz a doprovodit do ČR,“ uvedla mluvčí.

Pacienti v těžkém stavu na plicní ventilaci měli přiletět z Francie v pondělí na letiště v Brně-Tuřanech. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že o pomoc požádala Francie a česká vláda jí vyhověla. V pondělí odpoledne však Babiš po telefonátu s francouzským premiérem Édouardem Philippem uvedl, že Francouzi již léčbu lépe zvládají a pacienti nakonec do Česka nedorazí. Už v minulých týdnech poskytli část svých kapacit nemocným Francouzům Němci.