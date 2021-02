Všeruby poskytly azyl německým policistům. Ti budou kontrolovat pendlery na české straně

Všeruby (Domažlicko) Městys Všeruby u hranic poskytl dočasný azyl německé policii, která nonstop prověřuje české občany mířící do Bavorska. Němci požádali o to, aby mohli kontrolovat na české straně, podobně jako to bylo na jaře na Folmavě, kdy byli Češi v Německu.

V sobotu to uvedl starosta Václav Bernard (STAN). Do pátku kontrolovali Němci na své straně oba směry v jednom pruhu, což způsobovalo problémy. Souhlas dostali od Ministerstva vnitra ČR.

Německo považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Od neděle obnovilo stálé kontroly na pomezí s ČR. Hranice mohou překračovat s negativním testem jen nákladní dopravci a někteří pendleři, jejichž práci vyhodnotila SRN jako nezbytnou. Ve Všerubech není testovací stanice, řidiči musí mít covid negativní potvrzení z vnitrozemí.



Bavorští policisté mají zázemí s teplou vodou a WC ve střední části bývalé celnice, kterou městys získal před lety od státu. Na parkovišti mají kontejner. „Naštěstí jsme tam ještě nezačali s rekonstrukcí na čtyři byty. Kvůli problémům s covidem je tam asi letos stavět nebudeme, i když je vše připravené,“ řekl Bernard.



Obec s 800 lidmi se snaží stabilizovat počet obyvatel, ale není to jednoduché. „Vůbec nepomohlo klima kolem pendlerů. Dříve jsme právě pro ně byli zajímavou lokalitou. Ale teď i kvůli tomu, že jistoty jsou na vodě, se to hodně přibrzdilo. Platí to poslední rok,“ uvedl starosta. Zájem o byty je teď jen od místních nebo z nejbližšího okolí, ale předtím to bylo z řady míst - Dobřan, Strakonic a Plzeňska - od pendlerů, kteří denně dojížděli a chtěli si najít zázemí blíže hranici.

Městysem projíždí stovky pendlerů a teď ještě více kamionů než dříve. „Stahují se k nám, protože ví, že Rozvadov je ucpaný a na Folmavě byly také fronty. Volají si na úřad o informace, jak to tu vypadá,“ uvedl starosta. Němci teď do ČR nejezdí.



„Bavorská pohraniční policie provádí kontroly kromě Všerub také na Svaté Kateřině na Tachovsku. Stanoviště jsou strategicky umístěna tak, aby byla přínosem pro policisty, ale i pro bezpečnost a rychlejší odbavování občanů ČR,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Na každé směně mají čtyři až pět policistů. Kontrolují testy, digitální registraci pro vstup do SRN a výjimky pendlerů. Hlídají zaregistrované značky vozidel. Češi mají povolenou jízdu jen do zaměstnání a zpět a nesmí na nákupy ani třeba do banky. „Zatím to nevypadá, že by se výjimky pro ně rozšiřovaly. Spíše se neudílejí. Z 20 Čechů, kteří dělají v nějaké firmě, ji dostanou třeba jen dva,“ řekl Bernard. Zatím není jasné, do kdy policisté v ČR budou. Současný režim by měl platit do 14. března, ale bude záviset na epidemické situaci v ČR. Ve Všerubech teď fronty nejsou, ale budou od pondělních 05:00 až 06:00.