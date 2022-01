Policie stíhá čtyři ženy, které více než 70 lidem zajistily falešné očkovací certifikáty

Komisař oddělení obecné kriminality vsetínského územního odboru zahájil trestní stíhání čtyř žen v prosinci loňského roku.

„Na případ podvodných certifikátů ve vsetínském očkovacím centru upozornil anonymní dopis, adresovaný vedení vsetínské nemocnice. Ten se pak prověřoval,“ řekl vrchní komisař Petr Jaroš.

Dvě ženy, které zájemcům zajišťovaly potvrzení, aniž by se skutečně museli očkovat, jsou podezřelé ze spáchání trestných činů přijetí úplatku a padělání a pozměnění veřejné listiny.

„Další dvě osoby pracovaly ve vsetínském očkovacím centru a evidovaly zájemce do příslušných systémů, aniž by uvedené očkování fyzicky podstoupili,“ informoval Jaroš.

Ženy, které pracovaly v očkovacím centru, jsou podle něj obviněny také ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny a mladší z žen je navíc podezřelá z přijetí úplatku. „Vzhledem k tomu, že zničila více než 70 dávek vakcíny, také z poškození cizí věci,“ doplnil Jaroš.

Za trestné činy hrozí ženám tresty s různou trestní sazbou, z nichž nejvyšší je až pět let vězení.

Ženy podle zjištění police podváděly s očkovacím certifikáty nejméně od září loňského roku, dokument o vakcinaci získalo minimálně 74 lidí napříč republikou.

Vydání dalších osmi falešných certifikátů zabránili vsetínští kriminalisté.

„Zprostředkovatelky posílaly potřebné údaje o zájemcích pracovnici očkovacího centra a následně vybíraly od zájemců částky od dvou do sedmi tisíc za jednu dávku,“ popsal policejní mluvčí.

Celkem si tak na těchto úplatcích přišly ženy na téměř půl milionu korun. Policistům se podařilo zajistit finanční prostředky v řádech statisíců.

Nedovedu si to vysvětlit, říká koordinátor

Za zavádění dat do systému dostala jedna z pracovnic očkovacího centra kosmetiku v několikatisícové hodnotě, druhá podle policistů žádnou materiální či finanční úplatu nedostala.

Krajský koordinátor očkování Jiří Lučan uvedl, že k případu nemá víc informací. „Ale nedovedu si vysvětlit, jak to prováděly. V očkovacích centrech je provázanost jednotlivých kroků. Od administrativy, přes potvrzení, že zájemce o vakcínu je skutečně na místě, konzultaci s lékařem až po samotné očkování,“ reagoval.

„Nevím v tuto chvíli, kde došlo k chybě, to musím probrat s nemocnicí. Ale pokud se ukáže, že by se to mohlo opakovat i jinde, budeme hledat možnosti, jak systém ještě víc zpřísnit a kontrolovat. Teď jsem ale přesvědčený, že došlo k selhání, které je v dalších očkovacích centrech vyloučené,“ dodal.

Policie potvrdila, že aktuálně další případ podvodných certifikátů ve Zlínském kraji nešetří.