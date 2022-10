Ve Vsetíně podepsalo vítězné ANO koaliční smlouvu, starostou bude lidovec Čunek

Starostou bude bývalý starosta Vsetína a někdejší zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který je senátorem. Ustavující zastupitelstvo se bude konat 24. října.

V sedmičlenné radě města bude mít ANO tři křesla, lidovci dvě, Nestraníci a ODS po jednom. Čunek bude funkci vykonávat jako neuvolněný, což znamená, že za ni nebude pobírat plný plat.

Prvním místostarostou bude lídr vítězného hnutí ANO a dosavadní místostarosta Vsetína Pavel Bartoň. Místostarostou bude i Petr Kudlík (ANO) a Jiří Růžička (KDU-ČSL), který byl starostou od dubna 2017. Nahradil tehdy Čunka, který rezignoval. V roce 2018 lidovci komunální volby ve Vsetíně vyhráli a Růžička se coby jejich lídr stal opět starostou. Lídrem KDU-ČSL byl i letos, Čunek byl na posledním, 21. místě kandidátky, dostal však 2020 hlasů a přeskočil tak místostarostku Simonu Hlaváčovou, která kandidovala jako druhá a dostala 1810 hlasů, i lídra Růžičku, jenž dostal 1777 hlasů.

V městské radě usedne také Martina Hovořáková (ANO), Martin Metelka (Nestraníci) a Roman Kalabus (ODS). Bartoň, Růžička a Kudlík budou funkci vykonávat jako uvolnění, ostatní budou neuvolnění. Bartoň bude mít na starosti školství, sport či kulturu, Kudlík dopravu, životní prostředí i cestovní ruch a Růžička investice, sociální oblast a zdravotnictví.

„Podařilo se sestavit tým lidí, kterému věřím, kteří jsou erudovaní a mají zkušenosti. Jiří Čunek má dlouholeté zkušenosti v politice i s vedením města a doplní ho nová generace politiků. Máme tam člověka, který dělal starostu, nového místostarostu, který vnese pohled zvenčí a má zkušenosti s projektovým managementem,“ řekl dnes novinářům Bartoň.

Přestože hnutí ANO vyhrálo, starostou bude lidovec. „Dokázali jsme si spočítat, že karty nejsou rozdány tak, jak bychom si přáli, abychom si diktovali podmínky. Tudíž jsme museli jít cestou kompromisu. Myslím si, že jsme tu cestu našli. Je to tedy s kompromisem toho, že ač vítězná strana, nemáme post starosty, ale trvám na tom, že sestava, kterou máme v čele s Jiřím Čunkem, bude mít tah na branku a pro město Vsetín to bude dobrá volba,“ uvedl Bartoň.

Podle Čunka budou v nadcházejících čtyřech letech prioritou investice související s rekonstrukcí nádraží. „Budeme muset také řešit to, co přinesl čas, zvýšené ceny energií a dopady do rozpočtu města. Budeme muset přeskládávat priority, co může počkat, na kterých činnostech budeme šetřit, které omezovat nebudeme. Bude to poměrně náročná diskuse,“ uvedl Čunek.

ANO získalo ve volbách pět mandátů, KDU-ČSL má čtyři křesla. Třetí Koalice pro otevřený Vsetín bude mít tři zastupitele. Starostové a nezávislí získali dva mandáty, stejně jich má SPD, ODS i Nestraníci. Jedno křeslo získali PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost VSETÍN. Komunisté se do zastupitelstva nedostali. V posledních čtyřech letech vedla město koalice KDU-ČSL, ANO a STAN, měla těsnou většinu 11 křesel.