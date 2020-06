Vsetínský soud zprostil muže obžaloby ze zavinění požáru chaty Libušín na Pustevnách

Zlín Okresní soud ve Vsetíně ve čtvrtek zprostil čtyřiapadesátiletého Pavla Pryszcze z Karvinska obžaloby ze způsobení požáru chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech, která byla národní kulturní památkou. Muž podle obžaloby způsobil neštěstí tím, že v roce 2007 zanedbal opravu komínových těles.

Státní zástupce navrhl obžalovanému za obecné ohrožení z nedbalosti trest dvou až tří let vězení s podmíněným odkladem na delší zkušební dobu, což je až pět let. Muži hrozily dva roky až osm let vězení. Obžalovaný odmítl u soudu vypovídat.

Předsedkyně senátu Alena Matochová ve čtvrtek při odůvodnění rozsudku uvedla, že soud se zabýval také možností úmyslného zapálení, tuto verzi se však nepodařilo prokázat. Podle Matochové je však řada pochybností. „Soud se v žádném případě neztotožňuje se závěrem státního zástupce, že verze úmyslného zapálení je nesmyslná. Pochybnosti tady jsou, ale nepodařilo se tuto verzi prokázat,“ uvedla Matochová.

Pryszcz podle obžaloby zajišťoval opravu havarijního stavu komínů. Práci podle obžaloby zadal dvěma zaměstnancům, kteří nebyli odborně způsobilí, a komín vyvložkovali v rozporu s platnými předpisy. Pryszcz podle žalobce jako odpovědná osoba závady nezjistil a neodstranil a vydal revizní zprávu, že kouřové cesty jsou bez zjevných závad. Když se poté v chatě topilo, vysoké teploty spalin poškozovaly podle obžaloby trámy mezi komínem a stěnou v kuchyni, což později vedlo k požáru budovy.

Státní zástupce Jiří Sachr v úterý při závěrečné řeči uvedl, že Pryszcz byl za konečné správné provedení prací odpovědný. Podle obhajoby mělo na požár vliv více věcí a nelze jednoznačně určit vznik požáru. Obhajoba navrhovala zproštění obžaloby.

Ve výpovědi z přípravného řízení Pryszcz připustil, že revizní zprávu skutečně vydal, ale v dokumentu uvedl, že není uděláno zaústění, což znamená, že nejsou připojeny spotřebiče. Z fotografií po požáru podle Pryszcze vyplývá, že oheň vzplál zřejmě v okapové části, a ne v komíně. Z toho usuzuje, že nebyly řádně provedeny pozdější revize a čištění komínů.

Valašské muzeum v přírodě, které Libušín spravuje, požaduje náhradu škody přes 112 milionů korun, pojišťovna více než 38 milionů korun. Muzeum rozhodlo po požáru o obnově chaty, jež byla od roku 1995 národní kulturní památkou. Stavba začala v létě 2017, nyní je prakticky hotový, veřejnosti se má otevřít letos v létě.