Naočkovat posilující dávkou už může každý dospělý. Ráno se přihlásily dva tisíce lidí

Dosud si lidé mladší 30 let museli počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251 tisíc lidí. Celkově už byla posilující dávkou očkována zhruba pětina české populace a třetina těch, kteří očkování dosud absolvovali.

Během rána po spuštění registrací pro lidi do 30 let informovala Chytrá karanténa o tom, že se na třetí dávku registrovalo dva tisíce zájemců.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena OČKOVÁNÍ. Dnes spouštíme registraci na posilovací dávku pro občany 18+, kteří mají aspoň pět měsíců od dokončeného očkování! Od rána se zaregistrovaly již bezmála dva tisíce občanů ve věku 18-29. Registrujte se na https://t.co/ksWSbHIkdo. https://t.co/AdCsUpLnLC oblíbit odpovědět

Ve věkové skupině 18 až 30 let bylo dosud očkováno téměř 723 tisíc lidí, z nich 47 500 do neděle 2. ledna posilující očkování absolvovalo. Jsou to lidé, kteří dostali druhou dávku vakcíny alespoň před půl rokem, tedy nejpozději do 4. července. Ode dneška se mohou registrovat k očkování nebo si pro vakcínu přijít na očkovací místa, kde registraci nevyžadují, už pět měsíců po druhé dávce.

Přeočkování tak je po pěti měsících dostupné pro všechny dospělé. Poslední věková skupina dosud přibyla 27. prosince, kdy se zrychlení dotklo asi 155 tisíc lidí ve věku 35 až 44 let. Za první den si nechalo vakcínu aplikovat asi 9 300 z nich a kolem 90 tisíc se k posilujícímu očkování registrovalo.

Celkově se podle dat Chytré karantény ke třetí dávce od 30. prosince do 3. ledna zaregistrovalo 150 631 zájemců.

Zájem o očkování ve vakcinačních centrech stoupl

Zájem o vakcinaci proti koronaviru v některých očkovacích centrech v Česku v úterý, kdy nově mohou dostat posilující dávku po pěti měsících všichni dospělí, vzrostl.

Očkování zájemců bylo ale podle zjištění ČTK plynulé, pokud se tvořily fronty, lidé v nich čekali jen chvíli. Kapacity očkovacích center jsou dostatečné a mezi zájemci převažují ti, kteří si přichází pro třetí dávku vakcíny, vyplynulo z vyjádření zástupců center pro ČTK. V některých regionech se navíc nabídka míst pro očkování v uplynulých dnech rozšířila.

V úterý se otevřela možnost nechat se naočkovat třetí dávkou po pěti měsících od druhé pro všechny zájemce od 18 let, dosud si museli lidé mladší 30 let počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251 tisíc lidí. V Praze je 18 míst, kde se lidé předem k očkování registrovat nemusí. Například to, které provozuje Všeobecná fakultní nemocnice v obchodním domě Kotva, registruje podle mluvčí nemocnice Marie Heřmánkové velký zájem už několik posledních dní.

„Chodí poměrně věkový mix, do 20:00 bude jistě přes 1000 zájemců,“ sdělila ČTK. Podle zpravodajky ČTK na místě se ale dlouhé fronty netvoří, kolem poledne čekalo na vakcínu asi 20 zájemců. Podobná byla situace také v obchodním centru na Chodově, kde se čekalo asi 20 minut.

Vyšší zájem zaznamenalo také například očkovací centrum v bývalém obchodním domě Prior v centru Plzně. Centrum tam zřídila EUC Klinika Plzeň a podle ředitele Jana Šlajse je jeho kapacita 500 až 800 naočkovaných denně zatím dostatečná, dnešní nejdelší čekací doba byla 20 až 30 minut. Zhruba z 90 procent tam zdravotníci v posledních dnech očkují posilovací dávkou, řekl ČTK Šlajs.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Plno bylo dnes ráno také v očkovacích centrech v ústecké Masarykové nemocnici a v teplickém obchodním centru Fontána. V Teplicích lidé čekali dokonce už hodinu před otevřením, zjistila na místě ČTK.

Zvýšený zájem o očkování evidovalo i očkovací místo ve Fakultní nemocnici Olomouc, které má kapacitu až tisíc dávek vakcíny denně. Fronta se tak dnes ale netvořila a provoz byl plynulý, řekl mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Všechny zájemce o očkování jsou schopny uspokojit rovněž vakcinační centra, která provozuje Fakultní nemocnice Ostrava. Kapacitu mají přes 4 tisíce lidí denně a denně přichází podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové průměrně okolo 2 tisíce lidí, většinou zájemci o třetí dávku. Ve věkové kategorii 18 až 34 let se na třetí dávku přes rezervační systém k dnešnímu poledni zapsalo 1467 lidí. „Termín si vybírají na následující dny,“ řekla ČTK mluvčí.

V Brně dnes možnosti míst, kde se očkuje, rozšířila společnost Podané ruce. Na náměstí Svobody otevřela očkovací kamion. „I když kapacita je až 1000 lidí denně, předpokládáme, že jej bude využívat 500 až 700 lidí denně,“ uvedl ředitel společnosti Jindřich Vobořil. Očkovat se tam bude denně, ale jen registrovaní.

Registrovat k očkování se mohou lidé také do nového očkovacího centra v Hybešově ulici, kde zdravotníci Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně denně podají podle její mluvčí Dany Lipovské asi 500 dávek vakcíny. Termíny jsou tam obsazené do 14. ledna. Pro neregistrované nemocnice provozuje očkovací místo v obchodním centru Olympia v Modřicích u Brna. Před Vánocemi tam denně dostalo vakcínu pod 600 lidí denně.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je Brno spolu s Prahou na prvních místech v počtu podaných očkovacích dávek, druhé až třetí místo většinou zaujímá Středočeský kraj. Podle středočeského koordinátora očkování Martina Poláka je i tam kapacita pro očkování dostatečná.

V pondělí spustila mladoboleslavská nemocnice velkokapacitní očkovací místo v kulturním domě a v první den tam zamířilo 1100 lidí, z toho 200 dostalo vakcínu bez registrace. Termíny na objednání jsou obsazené na celý týden, řekla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Podle Poláka se chystá otevření ještě jednoho podobného centra a kapacitu zvyšují i další očkovací místa v regionu.

Nabídka míst k očkování se rozšířila i v Královéhradeckém kraji. Ke stálým místům v kraji dnes přibylo očkovací místo v hradeckém Centru očkování a cestovní medicíny a o víkendu budou moci zájemci využít také služeb očkovacího mobilního týmu v Nové Pace na Jičínsku, řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Aktuálně se v kraji očkuje na 11 místech v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a ve svých ordinacích očkují také praktičtí lékaři.

Pardubický kraj kapacitu očkovacích center v nemocnicích zatím zvyšovat nebude, podle hejtmanovy náměstkyně pro zdravotnictví Michaely Matouškové (STAN) je postačující. Očkovací centra jsou v Pardubické, Litomyšlské, Chrudimské, Orlickoústecké a Svitavské nemocnici. Očkují i praktičtí lékaři či další zdravotnická zařízení a po regionu jezdí očkovací kamion.