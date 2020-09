Všichni operátoři napadli vypsanou aukci kmitočtů pro 5G, podle nich jsou podmínky soutěže diskriminační

Praha Všichni tři tuzemští mobilní operátoři už oficiálně napadli podmínky aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G. Po O2, která podala stížnost k Evropské komisi v červenci, zažaloval Český telekomunikační úřad (ČTÚ) u Městského soudu v Praze Vodafone i T-Mobile.

Podle operátorů jsou podmínky soutěže diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu, vadí jim také malý maximální příděl frekvencí v pásmu 3,4 až 3,6 GHz, který je nejnižší v Evropě a neumožňuje nabízet gigabitovou rychlost. ČTÚ podmínky aukce třikrát předělával, námitky firem ale většinou nezohlednil. Na začátku srpna pak aukci vypsal, cílem je podle něj přivést čtvrtého operátora, který by rozhýbal trh a pomohl snížit ceny mobilních dat. Zájemci se mohou hlásit do konce září.

Podle mluvčího T-Mobilu Jiřího Janečka však podmínky aukce nejsou v souladu se zákonem a evropskými předpisy. „Primárně jde o dva hlavní rozpory s platnými pravidly. Za prvé s pravidly pro poskytování státní pomoci a za druhé s pravidly regulačního rámce EU pro elektronické komunikace (telekomunikace). Proto jsme se obrátili na soudy a brzy se obrátíme i na Evropskou komisi,“ řekl.

O2 ve stížnosti EK uvedla, že podmínky soutěže neodpovídají evropským standardům a jsou v rozporu s národní i unijní legislativou. „Připravujeme i další právní kroky včetně žalob,“ sdělil vedoucí komunikace O2 Hany Farghali.

Vodafone, kterému dal soud nedávno za pravdu v jiném sporu s ČTÚ o frekvence pro sítě LTE, je přesvědčený, že úřad vyhlášením aukce postupuje protizákonně a překračuje své pravomoci. „Jsme přesvědčeni, že podmínky stávající 5G aukce, kterou ČTÚ vyhlásil 7. srpna, porušují právo EU i národní právo ještě závažnějším způsobem a v širší oblasti, než kterou řešil zmíněný rozsudek. To jsme několikrát vyjádřili v našich připomínkách, které ČTÚ opakovaně odmítnul a neakceptoval. Proto nám nezbývá než se domáhat respektování regulačních pravidel soudní cestou. První právní kroky jsme už učinili a podmínky aukce jsme rozporovali jak u ČTÚ, tak i žalobou u Městského soudu v Praze. Další kroky připravujeme,“ dodal mluvčí firmy Ondřej Luštinec.

Do aukce se podle předběžných vyjádření hodlají přihlásit další zájemci, mezi kterými mají být například ČEZ, Sazka Mobil, Poda nebo Nordic Telecom. „Podmínkami vyhlášené aukce kmitočtů se zabýváme, ale zatím se veřejně nebudeme vyjadřovat k našemu postupu v této věci,“ uvedl mluvčí Nordic Telecomu Lukáš Šiml.

ČTÚ bude v aukci nabízet frekvence v pásmu 700 MHz uvolněné po přechodu TV vysílání na DVB-T2 a potom pásmo 3,4-3,6 MHz. Samotná přihazovací část by měla proběhnout na podzim. Sítě 5G mají umožnit nabídku nových služeb vyžadujících vysokou rychlost a velmi krátkou odezvu. Rychlosti by měly desetkrát přesáhnout současnou technologii LTE.

Stávající operátoři již 5G testují. O2 spustila již v létě v Praze a Kolíně komerční 5G, Vodafone se na to chystá v říjnu v pěti městech a T-Mobile bude testovat 5G v ostravském kampusu VŠB.