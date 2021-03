Všichni úředníci a pracovníci státní správy by měli být otestováni do 19. března

PRAHA Sotva se po celém Česku rozjel projekt plošného testování zaměstnanců ve firmách, mohl by stát stejným způsobem nařídit povinné covid testy i ve všech úřadech a organizacích státní správy, následně zřejmě i v obcích a krajích. Startovacím dnem má být středa 10. března.

Všichni úředníci a pracovníci státní správy by pak měli být minimálně jednou otestováni do 19. března. Aspoň tak nějak to chystá vicepremiér a šéf resortů průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Má podporu předsedy vlády Andreje Babiše. Projednat to chtějí už dnes. „Uvažujeme o tom, bylo by to dobré řešení,“ vyjádřil se k návrhu Babiš.

„Plošné testování ve firmách se úspěšně rozjíždí a dospěli jsme k závěru, že by se to osvědčilo i ve státní správě. Jednalo by se řádově o nižší stovky tisíc úředníků a pracovníků, včetně podřízených organizací,“ uvedl pro Lidovky.cz vicepremiér Havlíček.

Česko se tak dle něj může stát takovou globální „testovací laboratoří“. Kromě více než dvou milionů zaměstnanců ve firmách by se minimálně jednou týdně muselo otestovat antigenním testem v očkovacích centrech, u závodních lékařů či z nakoupených samotestovacích sad zhruba 300 tisíc pracovníků ministerstev, finančních, katastrálních a všech dalších úřadů, inspektorátů i všech podřízených organizací. Policisté, hasiči a lékaři mají ohledně testování už své vlastní postupy.

Není však ještě jasné, zda se povinnost vztáhne i na všech zhruba 200 tisíc pracovníků ve školství. Zapojit by se měly také obecní, městské a krajské úřady. S nimi ale zástupci vlády budou nejprve jednat. Otázkou také je, bude-li mít Česko k dispozici dost testů. A za jakou cenu.

„Plošné testování bych uvítal. Má to smysl. Vše ale bude záležet na tom, zda bude dostatek testů a aby je stát hradil,“ vyjádřil se včera pro Lidovky.cz starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí František Lukl.