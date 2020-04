‚Vstoupit smí jen ten, kdo má povolení.’ Vysoké školy se otevřely v omezeném režimu

Olomouc/Praha Uprostřed nádvoří historického komplexu v centru Olomouce stojí informační cedule, od které jsou jako pomyslné drobečky k upamatování si cesty rozestavěny v dvoumetrových rozestupech kužely. Vedou k výdejnímu okénku knihovny Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), kde knihovnice využívají pomůcek spíše archivářských – roušky a rukavice.

Stůl před okénkem několikrát denně pečlivě dezinfikují. Knihy jim lidé nevracejí „z ruky do ruky“, nýbrž si je vyzvedávají v ochranném biblioboxu. Odtamtud odborné výtisky putují do 4–5denní karantény. „Kužely máme pro případ, že by se tu sešlo větší množství studentů,“ uvedla k obnovení alespoň minimálního chodu univerzity mluvčí UPOL Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Do déle než měsíc uzavřených aul a chodeb vysokých škol se totiž po novém vládním nařízení mohla od pondělí vrátit nejnutnější část výuky. Volba padla logicky na studenty posledních ročníků, kteří mají před sebou pouze závěrečné zkoušky. Na individuální konzultace, všechny druhy zkoušek včetně těch státních se od pondělka smí dostavit vždy nejvýš pět studentů najednou. „Musejí však potvrdit čestné prohlášení o absenci příznaků onemocnění v posledních dvou týdnech,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová.

Většina vysokých škol využila uvolněných restrikcí okamžitě, našly se však i výjimky. Jednou z nich je pražské České vysoké učení technické (ČVUT). „Nebudeme v plné míře akceptovat rozvolnění opatření. Velký počet profesorů spadá do rizikové skupiny, kterou je nutné ochránit. Stejně tak se ČVUT chce vyhnout zvýšené koncentraci studentů na kolejích. Není to z důvodu nepřipravenosti školy, ale kvůli obavám o zdraví zaměstnanců a našich studentů,“ řekla serveru Lidovky.cz prorektora školy Gabriela Achtenová s tím, že jelikož zatím není plně připraven proces dezinfekce, není ani možné vracet knihy zapůjčené ze školní knihovny.

To jejich brněnští kolegové si přídomek „technické“ vzali za svůj. „Systém umožní vstup do budov fakulty jen těm, kdo jsou uvedeni na seznamu osob s oprávněním ke vstupu. U vstupu se nachází termokamera, jež vyhodnocuje teplotu návštěvníků. Těm se zvýšenou teplotou nebude vstup umožněn,“ popsala přísná opatření mluvčí Vysokého učení technického v Brně Radana Koudelová.