‚Spím a čisté prádlo potřebuji.‘ Prymula baví na Twitteru vtipnými videi, mají desetitisíce zhlédnutí

Praha „Byl mi založen Twitter,“ sdělil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) před necelým týdnem. Za tu dobu nasbíral přes čtrnáct tisíc sledujících. Jeho profil se stal velmi oblíbený a to i proto, že na něm zveřejňuje krátké a vtipné videoodpovědi na otázky občanů. Videa mají desetitisíce zhlédnutí.

Hned pod prvním tweetem sklízí ministr Prymula úspěch. Výzývá v něm, aby lidé o víkendu zůstali doma a pomohli tak omezení šíření koronaviru. Jedna Tyto aktivity jsou povoleny, ale pouze s prověřeným partnerem. — Roman Prymula (@profesorPrymula) September 25, 2020 ">uživatelka se ptá: „a sex?Můžeme?“ Prymula na to vtipně odpovídá: „Tyto aktivity jsou povoleny, ale pouze s prověřeným partnerem.“

Pár dní na to přichází ministr s další humornou videoodpovědí. Komentátor serveru Senzam Zprávy Jindřich Šídlo glosuje: „Zpěv je jedna z nejrizikovějších aktivit. Já vím, že to tak asi je, ale nikdy mě nenapadlo, že něco takovýho v životě uslyším.“ Ministr říká ve videoodpovědi: „Teď už to asi neuslyšíte, ale já věřím, Jindřichu, že přijde doba, kdy si společně zazpíváme.“

Zákaz zpěvu je častým terčem vtipů na Twitteru, které, zdá se, baví i samotného ministra. Známý twitterový glosátor s uživatelským jménem „Jie“ píše: „Prymula zakázal zpěv. Jedná se tak o finální pomstu bývalému ministrovi Vojtěchovi.“ Naráží tím na angažmá bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v pěvecké soutěži Superstar v roce 2005.



Ministr zdravotnictví Prymula odpovídá videem, kde se v reakci na vtip osm vteřin směje a u toho utrousí: „To je dobrý tohle.“ Video má již přes 55 tisíc zhlédnutí a více než tisíc „lajků“.

Od té doby natočil ministr mnoho dalších odpovědí na otázky občanů. Pokud ho označíte na Twitteru a položíte mu dotaz, je možné, že vám během několika dnů odpoví, často přitom i zažertuje.

V odpovědích se ministr snaží vysvětlovat otázky na téma nouzového stavu, aktuální kapacity nemocnic či používání eRoušky. Občanům také třeba radí, jak pořádat svatbu nebo ples, aby vyhověli opatřením.

Novinářka České televize Vstup @profesorPrymula na Twitter vypadá jako překvapení roku. Zvlášť, když se nebrání osobně odpovídat na poznámky twitterové bubliny.



A ja se ptám: spí ten člověk někdy? A ještě jezdí do Hradce pro čisté prádlo jako na jaře?



路‍♀️ — Zuzana Černá (@zuzana_cerna) October 1, 2020 ">Zuzana Černá píše, že vstup ministra na Twitter je „překvapení roku“ a ptá se ho: „Spí ten člověk někdy? A ještě jezdí do Hradce pro čisté prádlo jako na jaře?“ Prymula odpovídá, že „Skutečně spí a nechce soutěžit, kdo spí více nebo méně.“ Tím pravděpodobně naráží na výroky některých ministrů z vlády, kteří se dohadovali, kolik toho za den naspí. „Do Hradce jezdím a čisté prádlo stále samozřejmě potřebuju,“ dodává ministr.

Jiný uživatel píše ministrovi: „Já doufám, že pan Prymula zakáže chodit čertovi a Mikulášovi k dětem. Teda hlavně syn v to doufá. Nikdo jiný to prý nedokáže.“ Prymula na to vtipně reaguje: „Pokud čert a Mikuláš půjdou ve skupině s mnoha anděly, tak se může stát, že k Vám nedorazí.“

Rozruch vyvolaly sobotní odpovědi ministra. V jedné z nich totiž namísto obvyklých vládních opatření odpovídá na Prohrála Slavia spravedlivě? pic.twitter.com/S0WjtAJJjj — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 3, 2020 ">otázku, zda prohrála Slavia poslední ligový zápas spravedlivě.

Ministr reaguje tak, že zápas, přestože je fanouškem sešívaných, kvůli zavalení prací neviděl. „Co se týká stávající prohry Slavie, tak bohužel musím říci, že jsem ji neviděl, přestože se řady zápasů Slavie buď účastním a nebo je vnímám,“ říká Prymula. Video vidělo za tři hodiny skoro 19 tisíc lidí. Zdá se, že profil ministra má na Twitteru čím dál větší úspěch.