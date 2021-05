Vtip a realita překonávající satiru. Jak o Vojtěchově návratu píšou komentáře deníků?

Praha Jako o vtipu Rádia Jerevan a realitě, která překonala satiru, píšou ve středu komentáře českých deníků o návratu Adama Vojtěcha (za ANO) do čela ministerstva zdravotnictví, který je čtvrtou výměnou šéfa resortu během pandemie koronaviru.

Komentátoři poukazují na Vojtěchovu loajalitu k premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a připomínají, že poté, co Vojtěch nedokázal loni na podzim premiérovi čelit, přišla druhá vlna epidemie. Babiš výměnu ministra ohlásil v úterý, prezident Miloš Zeman jmenuje Vojtěcha do funkce ve středu.

Potvrzuje se, že premiérovy personální rezervy definitivně vyschly, a jeho orloj s ministry zdravotnictví se točí rychlostí větráku v letním parnu, píše komentátor Hospodářských novin (HN). Ministra zdravotnictví podle něj už nechce dělat nikdo, kdo má slovo příčetnost alespoň v pasivní slovní zásobě. „A tak premiér musí jet druhé kolo a sáhnout po hyperloajálním Vojtěchovi, který si nechá líbit úplně všechno,“ dodal.

Česko je sice v „morbidní disciplíně“ počet mrtvých s koronavirem na milion obyvatel druhé na světě za Maďarskem, díky vakcínám z Evropské unie už ale není moc co zkazit, píšou HN. „Vojtěch to zřejmě na ministerstvu nějak doklepe do voleb,“ předpovídá komentář.



Deník Právo připomíná, že z posledních tří ministrů zdravotnictví jeden vydržel ve funkci měsíc a další šest týdnů. Vojtěchův návrat nevyvrátil podezření, že personální kapacity hnutí ANO se povážlivě zužují, píše deník ve svém sloupku. Nebezpečí podle něj představuje Vojtěchova „loutkovitost“. „Která se později zhmotnila do neschopnosti prosadit proti prázdninově naladěnému premiérovi bezpečný návrat dětí do škol, a následovala druhá vlna epidemie. Vrací se pan Tvárný,“ uzavírá Právo.

Lidé kolem premiéra padají jako mouchy a Babiš nezřídka špatné nahrazuje ještě horšími, napsal komentátor Mladé fronty Dnes (MfD). Podle něj se po rezignaci ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) čekalo, že premiér vytáhne do funkce kohokoliv, včetně cvičeného jezevčíka. „Návrat ministra Adama Vojtěch se zdá být tahem zhruba na této úrovni,“ podotkl komentátor.

Vojtěch sice před osmi měsíci uznal, že na „covidovou povodeň“ nestačí, jako nový ministr ale splňuje parametry nejmenšího zla, míní komentátor MfD. Resort už Vojtěch zná, když ho dřív vedl, byl oblíbený u lékařů i veřejnosti a snad ani nemá soukromé kostlivce ve skříni, shrnul.

Lidové noviny (LN) ve sloupku upozorňují na to, že před Vojtěchem stojí řada úkolů, mimo jiné přesvědčit váhající lidi k očkování proti nemoci covid-19 a připravit se na „divočejší mutace koronaviru“, které mohou Češi přivézt z exotické dovolené. Zásadní je podle LN otázka, zda se Vojtěch bude řídit názory epidemiologů. „Anebo bude součástí předvolební kampaně řídící se poučkou: hlas lidu, hlas boží,“ varuje deník.