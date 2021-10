Jazykovědec Oliva hodnotí volební kampaň: ještě ostřejší než minule, vulgární i bez vulgarit

Lidovky.cz: Jak hodnotíte úroveň kandidátů do voleb z hlediska jejich jazykového projevu?

Samozřejmě jsem nesledoval všechny kandidáty, je jich ostatně několik tisíc. Ale u těch – řekněme – nejdůležitějších, nebo alespoň nejviditelnějších, jsem si nevšiml, že by volební kampaň nějak proměnila jazykový styl jejich běžného vyjadřování. Takže – mám-li to shrnout, a tím míním jazykově, nikoliv obsahově – formálně velmi dobrou češtinu mají Petr Fiala, občansky vysokoškolský profesor, a Tomio Okamura, bývalý mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Naopak nejhůře je na tom asi předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Potíže s kultivovaným vyjadřováním mají kromě Olgy Richterové často i další piráti. Mezi nimi je široké spektrum těch, jimž se občas do jinak spisovného projevu vloudí nějaký prestižnímu jazyku cizí prvek.