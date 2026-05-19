Výbor pro obranu projedná nového šéfa armády, dorazí Řehka i Zůna

  15:32aktualizováno  15:32
Projednávat návrh na nového náčelníka generálního štábu by měl sněmovní výbor pro obranu příští týden ve středu ráno. Řekl to předseda výboru Josef Flek (STAN). Přizváni budou současný náčelník štábu armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který by ho ve funkci mohl nahradit. Zúčastnit se má také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Výbor by měl být veřejný. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident.

Návrh na nového náčelníka generálního štábu schválila v pondělí vláda. Zůna uvedl, že jako jediný z vlády hlasoval proti navržení Hlaváče s tím, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit na pozici vhodnějšího kandidáta. Respektuje však rozhodnutí vlády. Zůna navrhoval celkem čtyři kandidáty.

Flek v pondělí sdělil, že navržení Hlaváče je silným signálem kontinuity, odbornosti a jasného směru pro další rozvoj Armády ČR. „Jako zástupce současného náčelníka generálního štábu je s chodem armády úzce obeznámen a může navázat na dlouhodobě rozpracované priority bez nutnosti zásadních systémových změn,“ uvedl.

Podle Fleka bude pro další fungování armády zásadní nastavení dobré komunikace mezi náčelníkem generálního štábu a ministerstvem obrany, stejně jako pokračování dosavadní kvalitní spolupráce s výborem pro obranu.

Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem.

Generálporučík Hlaváč na pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu působí od srpna 2023. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.

Hlaváč absolvoval studijní a velitelské kurzy v Česku, Spojených státech, Británii i Nizozemsku. Zkušenosti má také z několika zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Kosovu či Afghánistánu, kde v roce 2011 velel českému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu v provincii Lógar. Do hodnosti brigádního generála byl jmenován v roce 2018, o dva roky později získal hodnost generálporučíka.

Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce dosavadního náčelníka Karla Řehky Miroslav Hlaváč. (21. dubna 2026).
Ministr obrany Jaromír Zůna (22. dubna 2026)
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a Karel Řehka (9. dubna 2025)
Slavnostní nástup příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních pracovišť NATO a EU. Medaile ministryně obrany ČR Za službu v zahraničí předal vojákům první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR Miroslav Hlaváč. (5. září 2024)
