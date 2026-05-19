Výbor pro obranu projedná nového šéfa armády, dorazí Řehka i Zůna

Výbor by měl být veřejný. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident.
Návrh na nového náčelníka generálního štábu schválila v pondělí vláda. Zůna uvedl, že jako jediný z vlády hlasoval proti navržení Hlaváče s tím, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit na pozici vhodnějšího kandidáta. Respektuje však rozhodnutí vlády. Zůna navrhoval celkem čtyři kandidáty.
Flek v pondělí sdělil, že navržení Hlaváče je silným signálem kontinuity, odbornosti a jasného směru pro další rozvoj Armády ČR. „Jako zástupce současného náčelníka generálního štábu je s chodem armády úzce obeznámen a může navázat na dlouhodobě rozpracované priority bez nutnosti zásadních systémových změn,“ uvedl.
Podle Fleka bude pro další fungování armády zásadní nastavení dobré komunikace mezi náčelníkem generálního štábu a ministerstvem obrany, stejně jako pokračování dosavadní kvalitní spolupráce s výborem pro obranu.
Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem.
Generálporučík Hlaváč na pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu působí od srpna 2023. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.
Hlaváč absolvoval studijní a velitelské kurzy v Česku, Spojených státech, Británii i Nizozemsku. Zkušenosti má také z několika zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Kosovu či Afghánistánu, kde v roce 2011 velel českému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu v provincii Lógar. Do hodnosti brigádního generála byl jmenován v roce 2018, o dva roky později získal hodnost generálporučíka.
Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.