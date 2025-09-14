Povládnou bolševici a proruská SPD, hrozí Výborný. Klidněte emoce, řekl Havlíček

„Máme zájem o ministerstvo průmyslu, abychom pro lidi zajistili levnější energie, levnější potraviny a provedli revizi pobytu Ukrajinců,“ uvedl Okamura v debatě na CNN Prima News.
Podle něj SPD požaduje referendum o vystoupení z NATO právě proto, že by o tak zásadní věci rozhodli přímo občané. „Jsme jedna z mála zemí v Evropě, která nemá funkční zákon o referendech,“ zdůraznil.
Výborný ale považuje tento postoj za populistický. „Může tu vládnout ANO s pravděpodobně stíhaným premiérem v čele, vedle nich bolševičtí Stačilo!, SPD, PRO a další, kteří nás chtějí vyvést z NATO a EU a otevřít prostor pro ruský vliv,“ varoval.
Na jeho slova reagoval také místopředseda ANO Karel Havlíček: „Uklidněte emoce, pane Výborný, a pojďme věcně argumentovat.“
V jedné věci se však politici shodli – všichni odsoudili ruský dronový útok na Polsko. „Útok jsme samozřejmě odsoudili, ale nepropadejme okamžitým emocím. Je potřeba vše řádně vyšetřit, tak jak k tomu přistupuje polská vláda,“ uvedl Havlíček.
Okamura k tomu dodal, že je nutné především ukončit konflikt na Ukrajině. „Kvůli blízkosti války k podobným incidentům dochází. V rámci obrany Ukrajiny zřejmě došlo k radiovému navádění dronů, což vedlo k zásadnímu narušení vzdušného prostoru. To je špatně,“ řekl. Na to ho Výborný označil za „prokremelský hlas“.
„Rusko testuje NATO. Není normální, aby dron zabloudil až do Polska. Rusko nerozumí ničemu jinému než síle a ekonomickým sankcím – a podle toho se musíme zařídit,“ zdůraznila Věra Kovářová z hnutí STAN. Připomněla, že na Polsko zamířily dvě desítky ruských dronů.