V domě na Brněnsku vybuchl plyn. Dva lidé jsou v kritickém stavu

K výbuchu došlo v řadovém domku uprostřed obce před 10. hodinou. Výrazně poškozen není, okolní domy exploze nezasáhla vůbec. Škoda podle odhadu hasičů předběžně dosahuje 800 000 korun.

„Stalo se to v průjezdu. Ten má vrata jak na dvůr, tak do ulice. Tím, že vrata nejsou nijak pevná, tak povolila, a výbuch vyšel jimi. Nedošlo tedy k většímu poškození domu, pouze střecha to odnesla,“ řekl redaktorovi iDNES.cz starosta obce Jiří Hanák.

Stav domu po výbuchu, jak ho popsal, potvrdil na místě i statik, povolaný hasiči. „Nehrozí mu zborcení. Střešní krytiny je potřeba opravit kvůli zatékání. Ze statického pohledu tam problém není,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že výbuch se obešel bez následného požáru. „Nebylo tedy třeba nic hasit,“ sdělil.

Záchranáři ošetřili dva lidi, starší manžele. „Na místo jsme vyslali několik pozemních prostředků a také vrtulník. V péči jsme měli dvě osoby, muže a ženu. Oba utrpěli těžká zranění a v kritickém stavu jsme je transportovali do nemocnice,“ dodala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Příčinu události nyní vyšetřuje policie. Pracuje zatím se všemi verzemi. „Musíme zjistit, co se stalo před výbuchem. Zda to byla technická závada, nešťastná náhoda, nedbalost nebo nedejbože úmysl,“ vypočítal možnosti policejní mluvčí Pavel Šváb.

Variantu, že by k výbuchu mohlo dojít úmyslně, zdráhavě naznačil i starosta Hanák. „Je to tam složitější, o hodně složitější. Nedá se to takto pojmenovat,“ řekl na otázku, o jakou rodinu šlo. „Pán je problémový. Musíme počkat na to, co policie vyšetří. V obci s pánem problémy nebyly, ale v rodině. Počkejme opravdu na policejní závěr,“ vyzval starosta.