Policie s pyrotechniky vyklízí vybuchlou halu v Poličce, výroba munice zatím stojí

Policie za asistence pyrotechniků vyklízí halu v Poličských strojírnách, kterou tento týden v úterý poničil výbuch. Podle mluvčí krajské policie Ivety Kopecké potrvá odstraňování nebezpečného materiálu ještě několik dní. Do té doby do haly nikdo další nesmí, statik stav budovy zhodnotil jako nebezpečný. Výroba munice by měla být znovu zahájena už v příštím týdnu.