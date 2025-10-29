Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Autor:
  13:00
Výbuch a následný požár v rodinném domě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, který se stal v noci na úterý, prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se však může změnit, řekl dnes policejní mluvčí Radomír Šiška.
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....

V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru. Zraněná byla jedna osoba. (28.10.2025) | foto: HZS Zlínského kraje

V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
7 fotografií

Při události se vážně zranil muž, letecká záchranná služba ho transportovala do popáleninového centra brněnské nemocnice. Stav muže je velmi vážný.

Příčina požáru stále není známá, výše škody je předběžně odhadnuta na milion korun, uvedl Šiška.

Zraněný muž je v kritickém stavu, má popáleniny na více než 50 procentech těla.

Exploze s následným požárem byla hasičům nahlášena v noci krátce před druhou hodinou. Hasiči požár brzy zlikvidovali. Psychickou pomoc obyvatelům domu poskytl člen týmu posttraumatické péče.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.