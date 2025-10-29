Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Při události se vážně zranil muž, letecká záchranná služba ho transportovala do popáleninového centra brněnské nemocnice. Stav muže je velmi vážný.
Příčina požáru stále není známá, výše škody je předběžně odhadnuta na milion korun, uvedl Šiška.
Zraněný muž je v kritickém stavu, má popáleniny na více než 50 procentech těla.
Exploze s následným požárem byla hasičům nahlášena v noci krátce před druhou hodinou. Hasiči požár brzy zlikvidovali. Psychickou pomoc obyvatelům domu poskytl člen týmu posttraumatické péče.