V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

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  20:30aktualizováno  20:51
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K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud neznámou látkou. Policie o tom informovala na sociální síti X. Dvě osoby jsou zraněné. Na místě zasahuje i vrtulník.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a okolnosti události prověřují.

Podle policie utrpěly zranění dvě osoby. „Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších šest osob,“ dodala policie.

Záchranná služba potvrdila, že ošetřila dva lidi. „Starší ženu jsme předali posádce letecké záchranné služby, která ji v kritickém stavu transportovala do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhou osobu, muže mladšího věku, jsme ve vážném stavu transportovali pozemní cestou do Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

Podle krajských hasičů se událost stala v ulici Na Zámecké poblíž náměstí. Na místo vyjela desítka vozů hasičů. „Důvodem ale bylo to, že šlo o panelový dům,“ upřesnil mluvčí hasičů Patrik Žižka. Dodal, že vyšetřování události je nyní na policii.

„V souvislosti s nálezem neznámé látky míří do Toužimi policejní pyrotechnik,“ uvedla policie na sociální síti X.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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