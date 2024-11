Prodejnou telefonů ve Varech otřásl výbuch, příčinou byl patrně vadný kotel

Obchod společnosti Vodafone explodoval v centru města v Zeyerově ulici.

„Došlo k poškození vybavení objektu,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Martin Kasal. Doplnil, že událost se obešla bez zranění. Přesná výše škody zatím nebyla vyčíslena. Pravděpodobně výbuch způsobila závada na kotli.

Mluvčí společnosti Vodafone Ondřej Luštinec potvrdil, že v objektu došlo k úniku plynu a následnému výbuchu. „Nikdo v prodejně nebyl a nikomu se nic nestalo.“

Doplnil, že exploze poškodila především výlohu obchodu. „Naštěstí poškození uvnitř obchodu není závažné, ale budeme to ještě postupně kontrolovat. Počítáme, že prodejnu znovu otevřeme zhruba do dvou týdnů. Zákazníky nyní odkazujeme do druhé prodejny v Karlových Varech, která je v obchodním centru Varyáda,“ sdělil mluvčí.

Policie se případem nezabývá. „My jsme pouze zajišťovali místo,“ informoval v krátkosti policejní mluvčí Jakub Kopřiva.