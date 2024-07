Výbuch domu se vyšetřuje jako pokus o vraždu, mohly za ním být spory partnerů

„Kriminalisté v úterý večer po několika hodinách ukončili práci v místě výbuchu v rodinném domku v Moravských Knínicích. Na základě provedeného šetření a ohledání místa činu si případ převzali krajští kriminalisté pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu,“ upřesnil mluvčí Šváb.

K výbuchu došlo v řadovém domku uprostřed obce před 10. hodinou. Výrazně poškozen není, okolní domy exploze nezasáhla vůbec. Škoda podle odhadu hasičů předběžně dosahuje 800 tisíc korun.

Obcí, která je událostí otřesena, koluje informace o úmrtí muže z manželského páru. Místní ho považují za strůjce výbuchu. „Od včerejška je po smrti,“ řekl reportérovi iDNES.cz na místě tragédie Jiří Hanák, starosta Moravských Knínic. Muži mělo podle jeho slov být 74 nebo 75 let.

„Mohu potvrdit pouze to, že v naší péči oba jsou nebo byli,“ reagovala mluvčí nemocnice Lenka Martinková na dotaz, jaký je aktuální zdravotní stav dvojice manželů, mluvčí Lenka Martinková z Fakultní nemocnice Brno. Právě tam v úterý záchranáři v kritickém stavu převezli oba účastníky neštěstí. „Jakékoliv další informace se rozhodlo neposkytovat přímo vedení FN Brno,“ dodala Martinková.

Také policejní mluvčí Pavel Šváb odmítl upřesnit, zda člověk, jenž je z pokusu vraždy podezřelý, je ještě naživu. „Nepřísluší mi to komentovat,“ sdělil.

Na domě, kde k výbuchu došlo, probíhaly už o den později stavební práce na poškozené střeše.

Spekulace o tom, že za výbuchem může stát úmysl, kolovaly kolem případu již krátce po jeho oznámení.

„Stalo se to v průjezdu. Ten má vrata jak na dvůr, tak do ulice. Tím, že vrata nejsou nijak pevná, tak povolila, a výbuch vyšel jimi. Nedošlo tedy k většímu poškození domu, pouze střecha to odnesla,“ řekl starosta obce Hanák.

Stav domu po výbuchu, jak ho popsal, potvrdil na místě i statik, povolaný hasiči. „Nehrozí mu zborcení. Střešní krytiny je potřeba opravit kvůli zatékání. Ze statického pohledu tam problém není,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že výbuch se obešel bez následného požáru. „Nebylo tedy třeba nic hasit,“ sdělil.

Muž dělal v rodině problémy, říká starosta

Záchranáři ošetřili dva lidi, starší manžele. „Na místo jsme vyslali několik pozemních prostředků a také vrtulník. V péči jsme měli dvě osoby, muže a ženu. Oba utrpěli těžká zranění a v kritickém stavu jsme je transportovali do nemocnice,“ dodala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Příčinu události nyní vyšetřuje policie. Pracuje zatím se všemi verzemi. „Musíme zjistit, co se stalo před výbuchem. Zda to byla technická závada, nešťastná náhoda, nedbalost nebo nedejbože úmysl,“ vypočítal možnosti policejní mluvčí Pavel Šváb.

Variantu, že by k výbuchu mohlo dojít úmyslně, zdráhavě naznačil i starosta Hanák. „Je to tam složitější, o hodně složitější. Nedá se to takto pojmenovat,“ řekl na otázku, o jakou rodinu šlo. „Pán je problémový. Musíme počkat na to, co policie vyšetří. V obci s pánem problémy nebyly, ale v rodině. Počkejme opravdu na policejní závěr,“ vyzval starosta.