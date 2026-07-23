Výbuch vodovodního potrubí poblíž centra v Kroměříži. Dva lidé jsou zranění

„Jednoho muže jsme s méně závažnými zraněními odvezli do Kroměřížské nemocnice. Druhého s pomocí letecké záchranné služby transportujeme na urgentní příjem do Baťovy nemocnice ve Zlíně,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová s tím, že bližší informace ke zranění obou mužů zatím nejsou k dispozici.
Výbuch nastal podle policejní mluvčí Šárky Trnkové kolem 12:30. Kvůli události jsou v tuto chvíli částečně uzavřené ulice Koperníkova a Gen. Svobody nedaleko centra města.
Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů.