Společnost Sellier & Bellot je součástí skupiny Colt CZ. Vyrábí sportovní a lovecké náboje i ty určené pro ozbrojené složky. Řadí se mezi nejstarší zbrojařské společnosti v Česku i ve světě.
Událost byla hlášena po 8:00. Podle policie explodovala zápalka do nábojů, zřejmě kvůli špatné manipulaci jednoho z pracovníků. Další nebezpečí nehrozí.
„V péči záchranné služby jsou dvě osoby, které byly při vědomí. Budeme to prověřovat jako pracovní úraz a zjišťovat další okolnosti,“ řekla mluvčí Suchánková.
Záchranáři měli podle mluvčí Moniky Novákové v péči jednoho pacienta se středně těžkým poraněním. Byl při vědomí a odvezli ho do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Na místě byl podle ní ještě jeden pacient, který si stěžoval na tinnitus, tedy na pískání nebo jiné zvuky v uších.
Zástupci firmy se k události zatím nevyjádřili.
Podobné nehody, s horšími následky, se ve vlašimské zbrojovce staly i dříve. V roce 2015 explodoval střelný prach ve skladu materiálu pro výrobu zápalek do nábojů. Při neštěstí zemřeli tři zaměstnanci. V roce 1967 v podniku, který se tehdy jmenoval Blanické strojírny, zabil výbuch sedm lidí, další člověk zahynul při záchranných pracích.