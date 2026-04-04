Z vyloupených bankomatů zmizely miliony, pachatelé ujeli na elektrokoloběžkách

  18:39
Při nočním vykradení dvou bankomatů v Opatovské ulici v Praze vznikla škoda v řádu milionů korun. Nejméně dva pachatelé z místa ujeli na elektrokoloběžkách směrem na Jesenici, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou.

Informaci o poškozených bankomatech dostala policie dnes kolem 04:30, pachatele hledá. „Kriminalisté šetřením zjistili, že podezřelí z místa odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Prosíme všechny občany, kteří si všimli mezi 4. až 6. hodinou ranní těchto osob a jejich pohybu, aby se nám ozvali na linku 158,“ uvedla policie na sociální síti X.

Podezřelí mohli podle Kropáčové od vykradených bankomatů ujet i několik desítek kilometrů.

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci jsou také pyrotechnici. (4. dubna 2026)
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4. dubna 2026)
Poničené jsou dva bankomaty vedle sebe umístěné z venkovní strany obchodního centra. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty před ohledáním prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ vyšetřují jako krádež vloupáním a poškození cizí věci, uvedla policie na síti X.

Incident částečně omezil provoz obchodního centra Opatovská. Přechodně uzavřelo vchod od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, dostupné bylo po celou dobu přes boční vstupy a přes parkoviště, oznámilo na webu. Zavřené v něm byly dočasně také prodejna potravin a lékárna, nefungoval ani stánek s kebabem vedle obchodního centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé, sdělil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ dodal.

Poškození svého bankomatu v Opatovské ulici eviduje také Komerční banka. „V tuto chvíli úzce spolupracujeme s Policií ČR a vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělovat bližší detaily,“ uvedla mluvčí banky Šárka Nevoralová.

Banky podle ní dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. „Obecně platí, že útoky na bankomaty, včetně případů s využitím výbušnin, jsou v České republice spíše ojedinělé,“ podotkla.

Redakci iDNES.cz Nevoralová řekla, že bankomaty jsou zabezpečené mechanicky a elektronicky, zmínila také preventivní opatření při umisťování bankomatů. Součástí ochrany jsou podle ní i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek.

Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné, řekla. „Tyto bankovky je každý subjekt povinen zadržet bez náhrady a identifikovat předkladatele,“ dodala.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Letos se podobná situace stala koncem ledna v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Výbuch tam poškodil výdejní boxy pro internetové objednávky.

Policie pak obvinila osmnáctiletého muže z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Hrozí mu až pět let vězení. Mladík podle policie umístil do jedné z přihrádek předmět, který pak vybuchl.

