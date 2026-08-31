Po pondělním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že do kapitoly obrana mají jít podle jejího návrhu dvě procenta HDP, tedy 191 miliard korun. „Náš závazek je, aby se Česká republika poprvé dostala na ty 2 procenta HDP příští rok,“ zopakoval předseda vlády před odletem ze Slovinska, kde se zúčastnil Bledského strategického fóra.
Jakým tempem bude jeho vláda v dalších letech dále výdaje na obranu postupně zvyšovat, však říct nedokázal. „V této chvíli já vám neumím říct nic,“ odvětil na dotazy novinářů, zda například půjde o každoroční zvýšení o 0,2 procentního bodu HDP, jak dříve navrhovala vláda Petra Fialy (ODS).
NATO se dohodlo, že do roku 2035 se navýší výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a další 1,5 procenta půjdou na výdaje související s obranou, například na ochranu kritické infrastruktury, odolnost, civilní připravenost či posilování obranného průmyslu.
Po pondělním jednání vlády na dotaz iDNES.cz, s jakými výdaji na obranu počítá vláda v dalších letech vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě a vzhledem k závazku, který udělala jménem České republiky předchozí vláda Petra Fialy v NATO, odvětila Schillerová, že dávat až pět procent HDP na obranu je nereálné.
„Ministryně seřvala vládu a dostala, co chtěla“
Premiér zároveň ostře kritizoval způsob, jakým v minulém volebním období nakupovalo obrannou techniku ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou (ODS). „Rezort obrany za minulé vlády měl absolutní prioritu, protože paní ministryně vždycky seřvala celou vládu a dostala, co chtěla. Z našeho pohledu tam bylo nejvíc netransparentních zakázek, v podstatě se nic nesoutěžilo, ani stíhačky, ani tanky, a tak dále. Je tam plno různých podivných věcí,“ řekl.
Babiš zároveň uvedl, že jeho vláda chce navyšovat počet vojáků. Podle něj se už tento cíl daří naplňovat. Zároveň je prý potřeba zohlednit v koncepci armády zkušenosti z války na Ukrajině.
Za důležitou označil například protidronovou ochranu a obranu proti balistickým raketám. „Musíme se vrátit k těm závazkům, co jsme měli. A musíme samozřejmě mluvit o protidronové ochraně. Já jsem teď četl nějaký článek, že ty tanky, které nakupovala Ukrajina, jsou někde skryté a že je ani nemůžou použít, protože je to dronová a raketová válka,“ řekl Babiš.
Odkázal také na své pondělní jednání s českými zbrojaři, se kterými podle svých slov řešil takzvanou antibalistickou koalici. „V rámci té války, toto je největší problém Ukrajiny, se bránit proti těmhle balistickým raketám,“ dodal.