Vláda na počátku září projednala poslední velký strategický projekt, který do konce volebního období bude schvalován, a to nákup tanků Leopard 2A8. Celková cena za 44 tanků, integrovanou logistickou podporu, náhradní díly nebo bohemizaci je 34,25 miliardy. Zároveň se podle Čapka vláda seznámila s nákupem ručních zbraní od České zbrojovky za více než čtyři miliardy a s pořízením vozidel Supacat pro speciální síly.
„Cena za dodání 18 podvozků bude kolem jedné miliardy, technické zhodnocení od Vojenského technického ústavu bude stát 810 milionů korun,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Čapek. Smlouvy na tyto projekty jsou nebo budou v nejbližší době podepisovány. V současné době jsou na ministerstvu ale dokončovány i další zakázky a smlouvy k nim by měly být uzavřeny ještě letos.
„Jde o pasivní sledovací systém kategorie PLESS (radar), prostředek SRTP (sledovací zařízení), mobilní modulární systém elektromagnetického boje (rušička), stacionární základnu MILSATCOM (satelitní stanice), technologie pro šifrovanou komunikaci, bezpilotní prostředky, přístroje nočního vidění nebo balistické přilby,“ řekl Čapek.
Co bude po volbách?
Do nastíněných plánů armádní obměny ale mohou výrazně zasáhnout blížící se volby. Výdaje na zbrojení se totiž po úterním ruském dronovém útoku na Polsko opět staly jedním z ústředních témat předvolební kampaně. A zatímco vládní strany chtějí v rostoucích investicích do armády pokračovat, opozice je zásadně proti.
Podle koalice události tohoto týdne dokazují, že se mají výdaje na obranu nadále zvyšovat, a to až na pět procent HDP. „S ohledem na současnou situaci v Evropě je to nutnost. Prioritou by v příštím volebním období bylo financování strategických projektů uzavřených za Fialovy vlády – BVP, stíhačky F-35, transportní letouny a tanky. Vedle toho ale musíme investovat do všech druhů sil. Zásadní je posílení protivzdušné obrany – raketové i dronové,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Navyšování výdajů až na pět procent HDP dle závazků NATO podporují také Starostové i Piráti. Pokud by byli v příští vládě, chtějí daleko více peněz vrhnout právě i na vývoj protivzdušné obrany. „Významnou položkou budou investice související se změnami taktiky, které přinesla válka na Ukrajině. Musíme masivně investovat do dronů i opatření určených proti nim, aby náklady na sestřelování nepřátelských dronů byly nižší než náklady agresora,“ tvrdí expert Pirátů Jan Hora.
Ani to nejde utratit
Naopak opozice růst výdajů na obranu na pět procent razantně odmítá. Podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) mají peníze na armádu sice nadále růst, ale pět procent HDP podle něj nelze efektivně utratit. „Je to nerealistický závazek. Současná vláda ještě ani u letošního rozpočtu neví, kde vezme chybějících osm miliard, a také neví, za co ty peníze vůbec utratí,“ prohlásil Metnar. Závazek k nákladnému nákupu letounů F-35 podle něj navíc značně limituje další možnosti investic v armádě.
Podle Stačilo! by měly obranné výdaje dokonce stagnovat a armáda by se měla přeorientovat pouze na defenzivu. „Odmítáme navyšování výdajů na obranu dle příkazů NATO. Postupně přebudujeme českou expediční armádu na armádu obranného typu s důrazem na technologie moderního boje. Stabilní obranná armáda zajistí naši bezpečnost,“ řekl portálu iDNES.cz lídr Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun.
Do čeho by měla česká armáda investovat? Redakce iDNES.cz se zeptala stran, jak by ve vládě vypořádaly se závazkem navýšit obranné výdaje na pět procent HDP.
Lubomír Metnar (ANO)
Navýšení výdajů na obranu na 5 % HDP vnímám jako nerealistický závazek. Současná vláda ještě u letošního rozpočtu neví, jak naplnit závazek 2 %, neví ani, kde vezme chybějících osm miliard, a také neví, za co peníze utratí. Nakonec ani neví, jak peníze vykázat, aby byly transparentně vynaloženy jako výdaj na obranu. My jsme pro transparentní a smysluplné navyšování rozpočtu obrany v souvislosti s potřebami armády a cíli NATO.
Investice musí být stabilní a předvídatelné, nelze odsouvat strategické projekty kvůli politickým rozhodnutím, jako tomu je v případě F-35. To vede k chaosu, který nyní vidíme v resortu obrany. Teď najednou zjišťují, že nemají prostředky na strategické nákupy, jako jsou tanky kvůli předraženým F-35. Kvůli nim se také odsunuly projekty pozemní protivzdušné obrany jako samohybné minomety nebo lehká útočná vozidla. Tento chaos bude velmi těžké napravit, jelikož nás tato vláda do budoucna zavázala k miliardovým nákladům za F-35, jež budou velmi významně zatěžovat rozpočet.
Jana Černochová (SPOLU)
Navýšení obranných výdajů na 5 % HDP je s ohledem na současnou bezpečnostní situaci v Evropě nutnost, potvrzuje to i bezprecedentní událost, kdy na polské území dopadly ruské drony. Není to jen závazek, ale i splátka dluhu vůči naší obranyschopnosti. Důležité je říct, že na 5 % nejdeme z nuly. V roce 2035 máme vydávat 3,5 % na obranné výdaje a 1,5 % na související výdaje. Z celkových 5 % HDP jsme již nyní na úrovni 3,3 % a do roku 2035 lze postupně tento cíl splnit.
Prioritou je financování strategických projektů uzavřených za Fialovy vlády – BVP, letouny F-35, transportní letouny, tanky. Vedle toho ale musíme investovat do všech druhů sil. Zásadní je pro nás posílení protivzdušné obrany (raketové i dronové). Důraz budeme klást na dobudování dvou brigád pozemních sil, schopnosti bojové podpory a bojového zabezpečení. Klíčové je i další navyšování zásob munice a materiálu. Investovat je třeba i do infrastruktury. Strategickým projektem číslo jedna musí i nadále zůstat personál.
Radovan Vích (SPD)
Hnutí SPD odmítá tlak na navyšování vojenských výdajů až na 5% HDP. Stejně jako Španělsko říkáme jasné ne takovým požadavkům. Současná 2 % HDP považujeme za dostatečnou hranici. Dlouhodobě upozorňujeme, že problémem není výše rozpočtu, ale neefektivní a netransparentní nakládání s prostředky, často formou předražených nákupů bez řádných výběrových řízení.
SPD prosazuje, aby se posilovala především domácí obrana – tedy naše armádní schopnosti, naše firmy a naše soběstačnost. Peníze českých občanů nemají končit v kapsách zahraničních zbrojařských koncernů, ale mají podporovat obranu, která skutečně zajistí bezpečnost České republiky.
Vít Rakušan (STAN)
Podporujeme postupné navyšování obranných výdajů v souladu s tu Severoatlantické aliance v Haagu až na 5 % HDP do roku 2035, a to tempem 0,2 % HDP ročně. Z toho 3,5 % jde na zajištění vojenských schopností a 1,5 % na související výdaje – od infrastruktury a strategických zásob po civilní připravenost a boj s hybridními hrozbami. Tento model je realistický a zároveň fiskálně odpovědný, protože neohrozí jiné kapitoly státního rozpočtu.
Naší prioritou je dokončení strategických akvizic, rozvoj protivzdušné a protiraketové obrany, kybernetické a informační bezpečnosti, ale také posílení logistiky, zásob, opravárenských kapacit, zdravotnického zabezpečení a mobility. Zásadní roli bude hrát rozvoj aktivních záloh a branné připravenosti, které propojí armádu s občanskou společností. Současně chceme zajistit, aby každá koruna byla využita efektivně. Preferujeme dlouhodobé rámcové smlouvy, digitalizaci zakázek, zapojení evropských nástrojů i českého průmyslu včetně podpory exportu, inovací a startupů.
Jan Hora (Piráti)
Piráti a odborníci podporují zvyšování výdajů na obranu. Kromě již naplánovaných nákupů techniky, vybavení a nárůstu odměn vojáků a vojákyň máme plán intenzivně investovat do výstavby infrastruktury. Významnou položkou budou investice související se změnami taktiky a strategie, které přinesla válka na Ukrajině. Musíme masivně investovat do dronů i opatření určených na boj proti nim. Česko čekají významné investice do protivzdušné obrany, aby náklady na sestřelování nepřátelských dronů a raket byly nižší než náklady agresora.
Česko musí investovat i do navýšení kapacit výroby munice, vybavení a spotřebního materiálu, například od běžných výrobků, jako jsou potraviny a zdravotnický materiál, až po munici a drony. Kromě toho je potřeba navýšit i zásoby některé techniky a přímo financovat inovace. Určité náklady si vyžádají také změny v nárocích na dodané zboží, přičemž preferujeme výrobky z území EU. Abychom nebyli závislí na čínské výrobě nebo na zásobovacích trasách skrze nepřátelské země.
Roman Roun (Stačilo!)
Odmítáme navyšování výdajů na obranu dle příkazů NATO. Proto odmítáme jít cestou kvantitativních cílů, například v podobě stanovování pevných podílů výdajů na HDP v rámci NATO na úkor kvalitativních cílů náboru a výzbroje.
Náklady na obranu se musejí z velké části vracet do české ekonomiky. Proto prosadíme vyzbrojování armády především výrobci s českým daňovým domicilem. Postupně přebudujeme českou „expediční“ armádu na armádu obranného typu s důrazem na technologie moderního boje. Stabilní obranná armáda zajistí naši bezpečnost.
Boris Šťastný (Motoristé)
Obranyschopnost naší země musí být jedním z hlavních cílů příští vlády, nicméně naplnit nově diskutovaný závazek 5 % HDP do zbrojení, což je v praxi 20 % státního rozpočtu, je mimo realitu české ekonomiky. V Evropě je ještě dnes spousta zemí, které nedosáhly ani na 2 % HDP. Motoristé chtějí efektivně naplňovat závazek právě ve výši dvou procent. Současně je pro nás důležité, jakým způsobem jsou tyto peníze investovány.
Víme o armádních kuchyních, které nikdo neviděl. Vidíme předplácení stíhaček F-35, které přijdou až za deset let. A vidíme i miliardové nákupy tanků, které váží tolik, že nepřejedou většinu mostů v Česku a fakticky nemohou operovat v horách. My preferujeme investice do protivzdušné obrany, která by byla srovnatelná se systémem Patriot. Potřebujeme posilovat civilní obranu. Kdo z obyvatel dnes ví, kde je nejbližší kryt, kam by se mohl uchýlit? Přišli jsme také s návrhem dobrovolného vojenského výcviku pro mladé, který by je zocelil a získali by potřebné dovednosti.