Fiala podpořil debatu o navýšení výdajů na obranu na aspoň tři procenta HDP

Premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala podpořil další navyšování armádních výdajů. „Růst obranných výdajů je nutná i správná věc,“ prohlásil premiér. „Pokud by byla debata, že to navýšíme na 3 procenta HDP, tak by to určitě nebylo během jednoho roku. My se té debatě nebráníme,“ řekl Fiala.